Phobique de l’avion, Fabien Centonze a rallié Monaco en voiture

La tempête Nils fait des dégâts. Alors que le sud de la France est balayé par des vents extrêmement violents, le Nantais Fabien Centonze s’est refusé à monter dans l’avion pour rallier Monaco avec ses coéquipiers. Selon Ouest France, le défenseur des Canaris s’est en effet rendu sur la Côte d’Azur… en voiture. Dans ce contexte, le club aurait mis un chauffeur à la disposition de son joueur, parti de la Jonelière jeudi après-midi pour 1 200 kilomètres et onze heures de trajet.

« Je fais tout en voiture, à proximité. Je n’ai jamais fait de long voyage. Peut-être que si je dois faire 8 heures de vol, je prends un truc qui me shoote, je dors tout le trajet, oui, je le ferais. Il y a des vols où j’avais les jambes qui tremblaient au point d’avoir des pointes dans les mollets », confiait récemment l’ancien Messin à propos de sa peur de l’avion. Un long périple qui ne l’aura pas empêché d’inscrire le seul but des siens, une nouvelle fois battus sur le Rocher (3-1).

La légende raconte qu’il a mis son limitateur de vitesse à 111 km/h.

