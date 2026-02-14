Service minimum pour Manchester City face à Salford

Manchester City 2-0 Salford

Buts : Dorrington (6e CSC), Guéhi (81e) pour les Cityzens

Pas de mauvaise surprise. Malgré une composition qui n’avait rien d’une équipe B, Manchester City a eu du mal à se montrer efficace face à Salford, pensionnaire de League Two. Les protégés de Pep Guardiola se sont imposés sur la plus petite des marges grâce au but inscrit contre son camp par Alfie Dorrington (1-0).

Guéhi débloque son compteur

Toujours à distance d’Arsenal en championnat, Manchester City continue son parcours en FA Cup. Opposés à Salford, évoluant en quatrième division anglaise et sixième de League Two, les Cityzens ont eu toutes les peines du monde à se montrer décisifs. C’est bien le défenseur de Salford Alfie Dorrington qui a permis à Rayan Cherki et sa bande de prendre les devants au tableau d’affichage après avoir dévié le ballon dans son propre but (1-0, 6e). Malgré une possession écrasante à hauteur de 85% en première période, Manchester City s’est montré dans l’incapacité d’approcher les cages de Matthew Young, malgré le but d’Omar Marmoush annulé pour un hors-jeu contesté par les Cityzens (23e).

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 MARC GUEHI DOUBLES THE LEAD FOR MANCHESTER CITY!pic.twitter.com/PQSN9DXnGU — Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 14, 2026

Toujours aussi dominateurs dans le jeu au retour des vestiaires, les Cityzens s’en sont toutefois remis à leur nouvelle pépite Marc Guéhi pour inscrire le but du break en fin de rencontre pour éviter toute mauvaise surprise et par la même occasion son premier but avec son nouveau club (2-0, 81e). Les Cityzens seront donc bien au rendez-vous des huitièmes de finale.

En attendant de déposer un recours contre l’arbitrage comme le Barça ?

City en passe 8 à Salford, Jack Grealish réussit à marquer un but