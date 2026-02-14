Wilfried Mbappé a fait son choix pour le prochain sélectionneur des Bleus

La guerre de succession est déjà lancée. Alors que le départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde est déjà annoncé, le poste de sélectionneur de l’équipe de France attire toutes les convoitises. Grand favori pour prendre la suite de son capitaine en 1998, Zinédine Zidane peut compter sur de nombreux soutiens. « Je ne sais pas si c’est le profil idéal mais ce serait très bien », a réagi Wilfried Mbappé ce vendredi soir sur le plateau de l’émission C à Vous.

Passer après Deschamps, une mission forcément compliquée ?

Un soutien pas si anodin, venu du père du capitaine actuel et star incontestée des Bleus, Kylian Mbappé. « On va s’en apercevoir après mais ça va être très dur de passer derrière Deschamps. Aujourd’hui, on va lui trouver plein de problèmes mais une fois qu’il va partir, on va lui trouver plein de qualités, a poursuivi Wilfried Mbappé. Il ne faut pas oublier ce qu’il a fait et le palmarès qu’il va laisser. Et si c’est Zidane on sera tous contents. »

D’autant que l’ancien coach de Bondy insiste sur la personnalité idoine de l’ancienne gloire du Real Madrid : « Une vraie belle personne. Certaines personnes, vous ne les connaissez pas, vous les voyez à la télé et quand vous les rencontrez, vous pouvez être déçu. Lui, c’est tout le contraire. »

Emballez, c’est pesé ?

Le calendrier des Bleus pour la Ligue des nations