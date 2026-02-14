S’abonner au mag
Joaquin Panichelli dévoile le nom de son idole

Et il s’agit… d’Olivier Giroud ! Au micro de Bein Sports, Joaquin Panichelli a confié sa grande admiration pour l’avant-centre de Lille. Selon l’attaquant de Strasbourg, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France a représenté une grande source d’inspiration : « J’ai toujours dit que c’était le joueur que je regardais le plus, quand il était à Arsenal. Aujourd’hui, je suis aussi ce que font Benzema ou Haaland. »

« Mais quand j’avais 14 ou 16 ans, je le regardais beaucoup parce qu’on avait des similitudes, a ensuite ajouté l’Argentin. Physiquement ou techniquement, il était bon quand on jouait sur lui et surtout dans la surface. Je le voyais, il était capable de tout faire : finir du pied gauche, de la tête ou d’une talonnade… Peu importe, ça faisait but : j’adorais le voir jouer ! » La succession à Chelsea est toute dessinée.

