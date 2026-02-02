S’abonner au mag
Truc de dingue : Chelsea prête deux joueurs à Strasbourg

Un dernier jour de mercato comme un autre dans le merveilleux monde de la multipropriété. Si Mamadou Sarr a fait ses valises pour retourner à Chelsea, le « grand frère » de Strasbourg a accepté de prêter deux joueurs au club alsacien.

Ce lundi soir, le Racing a officialisé les arrivées en prêts d’Aaron Anselmino et David Datro Fofana. Le premier est un défenseur argentin de 20 ans, parti la semaine dernière en larmes de Dortmund, où il avait été prêté l’été dernier avant d’être rappelé par Chelsea cet hiver, histoire de pouvoir le garder pour le frangin strasbourgeois.

Le cinquième prêt de Fofana

Le deuxième est un attaquant ivoirien de 23 ans, qui enchaîne les prêts depuis son arrivée chez les Blues en 2023. Vous êtes prêts ? Allez, en moins de trois ans, il sera donc passé par l’Union Berlin, Burnley, le Göztepe SK et le Fatih Karagümrük SK, où il évoluait lors de la première partie de saison avec des stats très honorables (6 buts en 13 matchs de championnat). 

Et c’est encore l’AJA qui tire la tronche (oui, il faisait partie de leurs pistes).

Fin de prêt pour Mamadou Sarr, qui retourne à Londres

CG

