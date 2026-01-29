S’abonner au mag
Sondage : après l’élimination en Ligue des champions, la saison de l’OM est-elle déjà ratée ?

Le mois de janvier n’est pas terminé, mais Marseille a vécu une désillusion XXL en se faisant sortir de la Ligue des champions après une claque à Bruges et un scénario improbable à Lisbonne. Il reste le podium en Ligue 1 et le rêve d’un trophée en Coupe de France, mais peut-on déjà dire que la saison de l’OM est ratée ?

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 5j
103
1
