Sondage : après l’élimination en Ligue des champions, la saison de l’OM est-elle déjà ratée ?
Le mois de janvier n’est pas terminé, mais Marseille a vécu une désillusion XXL en se faisant sortir de la Ligue des champions après une claque à Bruges et un scénario improbable à Lisbonne. Il reste le podium en Ligue 1 et le rêve d’un trophée en Coupe de France, mais peut-on déjà dire que la saison de l’OM est ratée ?
C'est une putain de bonne question !
La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?
Oui
Non
