Malgré la délocalisation de la rencontre, le Rayo Vallecano surprend l’Atlético et sort de la zone de relégation

Rayo Vallecano 3-0 Atlético de Madrid

Buts : Fran Pérez (40e), Valentín (45e), Mendy (76e) pour les Rayistas

La délocalisation, parfois, ça a du bon. Malgré les conditions difficiles pour le Rayo Vallecano après avoir dû quitter son stade de Vallecas à cause d’une pelouse impraticable, les Franjirrojos ont trouvé refuge au stade de Butarque, antre habituel du club de Leganés. Le report de la date du match n’a pas non plus perturbé les protégés d’Iñigo Pérez qui se sont offert le scalp du voisin colchonero (3-0), pourtant largement vainqueur du FC Barcelone jeudi en Coupe du Roi (4-0).

Deux buts en cinq minutes

Si c’est bien l’Atlético de Madrid qui a porté le danger en premier, notamment grâce à Alexander Sørloth (8e), au fur et à mesure de la première période, le Rayo est monté en intensité. Si les offensifs rayistas ont d’abord manqué de précision à l’instar de Florian Lejeune (15e) ou d’Ilias Akhomach (34e), la délivrance est venue en fin de mi-temps de Fran Pérez, parfaitement servi par Andrei Ratiu (1-0, 40e). Les Colchoneros n’ont pas eu le temps d’accuser le coup, puisque Óscar Valentín a inscrit le but du break au meilleur des moments, juste avant la pause, en bénéficiant du travail d’Isaac Palazón et de sa frappe juste avant mal repoussée par Jan Oblak (2-0, 45e).

7 - El Atlético de Madrid ha recibido siete remates a portería al descanso ante el @RayoVallecano su registro más alto en un primer tiempo de un partido de @LaLiga desde marzo de 2011 ante el Real Madrid en el Vicente Calderón (siete también). Desmotivado.#RayoVallecano ⚡ pic.twitter.com/wr4GHJDX0H — OptaJose (@OptaJose) February 15, 2026

Les nombreux changements opérés par Diego Simeone entre la nette victoire en demi-finales allers face au FC Barcelone jeudi et cette rencontre n’ont pas porté leurs fruits. Malgré les cinq changements colchoneros opérés en moins de dix minutes entre la 56e et la 63e, le Rayo a de nouveau trouvé la faille grâce au corner joué à deux entre Gerard Gumbau et Álvaro García et le ballon déposé sur la tête de Nobel Mendy (3-0, 76e). Treize ans, soit 17 matchs, que les Franjirrojos n’avaient pas remporté ce derby, pour infliger sa plus lourde défaite en Liga à l’Atlético cette saison et sortir de la zone de relégation avant le derby valencien.

Tout vient à point à qui sait attendre.

Rayo Vallecano (4-2-3-1) : Batalla – Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha – Valentín, Gumbau – Akhomach (Nteka, 74e), Palazón (Díaz, 64e), Pérez (García, 64e) – De Frutos (Vertrouwd, 64e). Entraîneur : Iñigo Pérez.

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak – Ruggeri (Vargas, 57e), Lenglet (Lookman, 63e), Giménez, Molina – González, Cardoso (Llorente, 63e), Mendoza (Le Normand, 56e), Baena (Álvarez, 57e) – Sørloth, Almada. Entraîneur : Diego Simeone.

