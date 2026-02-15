S’abonner au mag
  • Serie A
  • J25
  • Inter Milan-Juventus (3-2)

La Juve furieuse contre l’arbitrage après l’expulsion de Kalulu

TB
La Juve furieuse contre l’arbitrage après l’expulsion de Kalulu

La polémique arbitrale du week-end. Le choc au sommet de la Serie A entre l’Inter et la Juventus a accouché d’un magnifique scénario sur la pelouse… mais également de beaucoup de tensions après l’expulsion sévère de Pierre Kalulu en fin de premier acte. Le défenseur français a en effet écopé d’un second carton jaune pour une faute sur Alessandro Bastoni, qu’il semble pourtant ne pas toucher. Alors que la VAR ne pouvait pas intervenir puisqu’il ne s’agissait pas d’un rouge direct, cette décision fait des remous en Italie.

La Juve boycotte les interviews d’après-match

Battue sur le fil, la Vieille Dame a tenu à faire connaître sa colère après la rencontre, refusant notamment de laisser joueurs et entraîneur s’exprimer. Seuls le responsable des relations internationales Giorgio Chiellini et le directeur général Damien Comolli ont pris la parole. « On ne peut pas parler de football après ce qui s’est passé, a tonné le premier. Ce nouvel incident à notre encontre est inacceptable, c’est inadmissible. Le niveau (de l’arbitrage) n’est pas à la hauteur d’un match de cette envergure. C’est l’image que nous donnons au monde. »

Alors que de premiers incidents avaient eu lieu dans le couloir à la pause, quelques instants après que M. La Penna avait brandi le carton rouge à l’encontre de Kalulu, Comolli ne décolérait pas non plus au coup de sifflet final. « J’ai dit aux joueurs qu’ils avaient bien joué, mais j’ai perçu beaucoup de frustration, chez eux comme chez l’entraîneur. Je pense que les supporters ressentent la même chose, a-t-il affirmé. C’est pour cela que parler de football maintenant n’a aucun sens. Ce qui s’est passé est honteux, le monde entier l’a vu ! C’est très difficile à accepter. »

Au moins, les présidents de Ligue 1 doivent se sentir moins seuls.

Les esprits se sont échauffés à la mi-temps entre le staff turinois et l'arbitre de la rencontre

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Lens va-t-il être champion de France 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
123
28

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!