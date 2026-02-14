Les regrets de Gary O’Neil

Le retour du FC Ouin Ouin. Alors que son équipe comptait deux buts de retard à 20 minutes du terme de la rencontre, Gary O’Neil a su faire les choix justes pour réussir à arracher un point au Vélodrome ce samedi soir. Le tacticien anglais estime toutefois que son équipe « aurait dû gagner ».

[📺 LIVE] 🇫🇷 #OMRCSA 🎙️ Gary O'Neil : "On aurait dû gagner ce match." 👉 Strasbourg et Marseille se laissent dos à dos !#beINLigue1 pic.twitter.com/j61SEy6MIx — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 14, 2026

L’impact des remplaçants

« On n’a pas très bien joué en première période, on a perdu beaucoup de ballons, on n’était pas tout le temps à 100% », a regretté O’Neil au micro de beIN Sports. Mais il a toutefois salué la deuxième période disputée par ses joueurs et conclue par une égalisation au bout du temps additionnel grâce au penalty transformé par Joaquín Panichelli. « Les remplaçants ont fait la différence, ils ont vraiment eu un gros impact sur le match », s’est réjoui l’ancien coach de Wolverhampton.

Dommage que les matchs ne puissent pas être refaits avec des « si ».

La terrible stat de l’OM dans le temps additionnel