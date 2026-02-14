- Ligue 1
- J22
- OM-Strasbourg
Revivez le match nul entre l'OM et Strasbourg (2-2)
C'est terminé à Marseille ! L'OM et Strasbourg partagent finalement les points et les Phocéens plongent dans la crise après une énième fin de match complètement ratée.
🟨 Les cartons pleuvent dans cette fin de match tendue, notamment par un Valentín Barco qui ferait mieux de rester lucide.
L'OM va donc une nouvelle fois laisser filer une avance de deux buts, comme sur la pelouse du Paris FC voilà deux semaines...
⚽ C'est transformé en force par Joaquín Panichelli !
Rulli avait sauvé les siens que une tête de Panichelli quelques seconde auparavant ! Il va falloir mettre à nouveau son compatriote en échec pour éviter une nouvelle désillusion aux Phocéens !
Penalty pour Strasbourg ! Emerson arme pour finalement dégager directement dans Gessime Yassine !
Oh la praline de Weah en demi-volée ! S'il l'avait mise au fond celle-là...
La parade de Penders devant Paixao ! Le Belge maintient un petit espoir !
Quatre minutes de plus à tenir.
L'OM qui se retrouve donc à serrer les fesses dans ces dernières minutes...
🔀 Facundo Medina vient bétonner en lieu et place de Gouiri. Fofana remplace lui Chilwell pour Strasbourg.
🟨 Carton jaune pour Joaquín Panichelli, qui aura trop cherché les contacts avec Rulli.
Comme l'impression que Greenwood n'a plus envie d'être sur le pré.
Panichelli et Rulli ne partiront pas en vacances ensemble. Au Mondial en revanche, c'est pas impossible.
Nanasi trop court pour couper le centre de Outarra ! Mais que se passe-t-il côté OM ?
Marseille semblait filer vers un succès tranquille, mais tout s'est mis à tanguer extrêmement fort depuis quelques instants.
Quelle parade de Rulli sur ce coup de casque de Doué ! Et sur le corner, Nanasi qui envoie une praline hors cadre à quelques mètres du but !
⚽ Sebastian Nanasi refroidit l'ambiance ! Godo mérite sans doute une médaille en slalom pour cette action, avant que le Suédois ne termine le travail de près !
🟨 Carton jaune pour Igor Paixão, qui aura mis moins d'une minute à être averti pour un croc-en-jambes sur Yassine.
🔀 Abardonado répond : Igor Paixão remplace Pierre-Emerick Aubameyang et Abdelli va connaître sa première au Vel', à la place de Nadir.
Gros contact Rulli-Panichelli sur ce corner. C'est l'attaquant le plus solide.
Une frappe pour Yassine, qui offre surtout le ballon au virage nord.
🔀 Double changement pour Strasbourg. Sebastian Nanasi remplace Julio Enciso et surtout Gessime Yassine remplace Lucas Hogsberg, pour un changement tactique offensif de la part de Gary O'Neil.
Timothy Weah précieux, ça change pas.
Comme l'impression que Strasbourg pourrait jouer jusqu'à demain sans jamais être vraiment dangereux désormais.
Greenwood est parti faire quelques misères dans le couloir gauche, pour changer.
Un match qui se joue devant la bagatelle de 59238, soit à guichets fermés au vu de la section fermée dans le virage sud.
Vous avez une situation de crise à gérer dans votre vie ? Appelez Pierre-Emerick Aubameyang.
On est sûrs que les Strasbourgeois sont revenus des vestiaires ?
Le raté de Timber ! Il avait tout bien fait pour décaler Aubameyang et poursuivre son effort, mais il ne parvient pas à faire fructifier l'offrande du Gabonais !
⚽ Amine Gouiri fait déjà le break ! Grosse erreur de relance de Penders, prise de balle dans la surface, crochet enroulé petit filet opposé !
🔀 Samir El Mourabet ne reviendra pas sur la pelouse pour ce second acte, remplacé par Abdoul Ouattara.
Le temps pour Penders de s'interposer une dernière fois devant Greenwood, et c'est la pause à Marseille ! L'OM va (un peu) mieux, mais rien n'est jamais fini sur la Canebière.
La frappe juste à côté de Chilwell ! Il en a encore dans les chaussettes, papy (oui, il n'a que 29 ans, on sait) !
Le coup-franc de Moreira est un jeu d'enfant pour Rulli.
🟨 Carton jaune pour Nayef Aguerd. La charnière de l'OM est sous la menace désormais.
C'est au-dessus pour Panichelli ! L'Argentin avait tenté de lober son compatriote Rulli depuis l'angle de la surface !
La double parade de Penders au sol devant Aubameyang ! Le gardien belge garde son équipe dans le match alors que l'OM s'était projeté à la vitesse de l'éclair sur une récupération haute !
"McCourt président fantôme d'un navire qui n'a jamais traversé l'océan". Présent en tribunes, le proprio américain appréciera.
Pas de chichi encore pour Doué, mais cette fois c'est le dos d'Aubameyang qui encaisse le coup.
La pelouse qui avait encore fait une victime avec Panichelli, resté au sol dans la surface adverse.
Voilà ce qu'on appelle un dégagement sans chichi. Démonstration offerte par Guéla Doué.
Comment être serein quand vous avez Panichelli qui traîne dans votre surface ?
Pierre-Emerick Aubameyang maîtrise mieux l'art du porte-manteau que vous.
🟨 Carton jaune pour Benjamin Pavard, pour un tampon par derrière sur Panichelli.
Aubameyang aligné sur l'aile et qui fait comme s'il avait encore ses jambes de 20 ans. Après tout, pourquoi pas ?
Aïe Chilwell qui se fait tacler par la pelouse dans la surface phocéenne. Pas suffisant pour obtenir un péno.
Ballon dans les pieds strasbourgeois, pressing minimal de Marseillais bien en place. Les chevauchées de Nuno Mendes et compagnie dans leur dos auraient-elles laissé des traces ?
A quand une grève des ultras strasbourgeois pour relancer leurs joueurs ?
Ce n'est plus du tout la même ambiance dans un Vélodrome qui a retrouvé de la voix. Et un premier "Aux Armes" pour fêter ça !
L'OM attendait donc que ses ultras entrent dans le stade pour se mettre en ordre de marche.
⚽ L'ouverture du score de Mason Greenwood ! L'Anglais montre à Désiré Doué comment réussir son petit piqué, sur une magnifique ouvertute de Gouiri !
Premier éclair de Greenwood ! Sa frappe est manquée, mais il aura déjà fait plus qu'au Parc des Princes.
Première possession pour l'OM. Allez les gars, on respire, on fait descendre le palpitant, on déstresse, vous pouvez y arriver !
On est sûrs de laquelle de ces deux équipes est candidate à la C1 ?
Les Marseillais ont les guiboles qui tremblent...
La tête de Godo sur le poteau ! On est passés tout proches d'un énorme coup de clim sur ce centre merveilleux de Moreira !
M. Letexier déjà obligé de faire la police. Ne manquerait plus qu'une polémique arbitrale...
Dans ce contexte des plus particuliers, c'est parti au Vélodrome !
"Virage vide en signe de contestation / Pour un club en auto-destruction / Tous vos projets partent en fumée / Depuis toutes ces années gâchées..."
Les banderoles n'ont pas fini de sortir dans les deux virages.
Les 22 acteurs font leur apparition dans un silence de cathédrale... Tout juste brisé par des sifflets. C'est toujours mieux que de brûler des cyprès.
Un match qui s'annonce aussi comme un duel entre les deux meilleurs buteurs du championnat. Les filets sont prêts à trembler.
Le mot-clé dans le discours de l'entraîneur phocéen ? Revanche.
« Vous avez fait sauter le fusible, mais c’est tout le système qui est pourri ! » Les South Winners avaient un message à faire passer en tribunes avant-même le match.
Et première info primordiale de l'après-midi, sachez que la pelouse du Vélodrome est coupée à une hauteur de précisément 25 millimètres. C'est pas beaucoup.
Salut à tous ! L'heure de la revanche a sonné pour l'OM, qui se doit de relever la tête six jours après la déroute du Classique. Sauf que voilà, Strasbourg n'a rien d'une victime expiatoire. On va donc forcément se régaler !
Olympique de Marseille
RC Strasbourg
Par Tom Binet