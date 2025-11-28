Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 14e journée

Après une jolie semaine (sauf pour la Côte d'Azur) et pendant que les divisions d'en dessous croisent le fer en Coupe de France, la Ligue 1 reprend ses droits. Un seul duel entre équipes européennes, et sinon, un seul schéma : une équipe européenne en affronte une qui lutte pour le maintien. Une belle occasion de faire le point, en somme.

Le choc européen du week-end

Monaco – PSG

Peu de suspens, ou presque, pour commencer cette preview. Monaco galère, n’a pas gagné en Ligue 1 depuis un mois tout pile, et contre Nantes (5-3). On a du mal à voir où va Sébastien Pocognoli, même si des motifs de réjouissance existent : le talent des joueurs de devant, le retour de Paul Pogba. Pas sûr que tout ceci soit suffisant pour croquer le PSG, leader. Denis Zakaria sera absent, Monaco prend des buts, Ousmane Dembélé revient. Monaco n’a pas concédé quatre défaites d’affilée en Ligue 1 depuis octobre 2018.

Les primes aux gros

Marseille – Toulouse

Une équipe boostée par son réveil en Europe contre une autre qui n’a pas gagné depuis le 19 octobre. Voilà cinq matchs que le Téfécé n’a plus goûté au succès, juste le temps de (déjà ?) dire au revoir à ses rêves de hauteur au classement. Il se déplace Marseille, contre qui il n’a plus gagné en Ligue 1 depuis 2012 et une tête d’Aymen Abdennour. Soit 22 rencontres. Marseille est également la meilleure attaque du championnat. Et ça, ça devrait l’aider à s’imposer.

Angers – Lens

Strasbourg ? Tombé. Monaco ? Tombé. Lorient ? Tombé. Marseille ? Tombé. Cette saison, Lens a autant gagné que Marseille et le PSG. C’est dire le niveau. Le Racing se déplace à Angers avec cette mémoire, et une autre stat dans sa loupiote : il a gagné ses cinq derniers matchs contre le SCO. Le club du 49 sera en plus privé de son super gardien Hervé Koffi, prêté par… Lens. Il est celui qui a fait le plus d’arrêts en Ligue 1. Melvin Zinga devrait le remplacer.

Metz – Rennes

La confiance a du bon. Stéphane Le Mignan et Habib Beye sont parvenus à passer la tempête du début de l’automne, et depuis, ils cartonnent. Sur les douze derniers points distribués, Metz en a récupéré neuf, Rennes dix. Et six les deux fois où il a joué un vendredi (contre Marseille et le Paris FC), son soir fétiche. Metz, de son côté, n’a pas enregistré trois victoires d’affilée à domicile en Ligue 1 depuis…2020. Et les dix derniers Metz-Rennes n’ont pas vu de victoire messine. Saint-Symphorien passe son tour, pour cette fois.

Les primes aux petits

Strasbourg – Brest

Strasbourg a retrouvé Emmanuel Emegha, son boulard, et la victoire, puis a perdu à Lens. C’est peut être une coïncidence, puisque le Racing a signé un joli succès contre Crystal Palace en Ligue Conférence. En face, Brest n’a gagné qu’un seul de ses sept derniers matchs en Ligue 1. Mais la fatigue, la jeunesse des Strasbourgeois et le réveil des Brestois la semaine dernière à Metz constituent autant de raison que le Racing ignore. Prime à Brest ?

Le Havre – Lille

Cette saison, Le Havre est enthousiasmant, enchaîne et à ce rythme, pourrait se maintenir un peu plus tôt que prévu. Les hommes de DD (Didier Digard !) n’ont pas perdu depuis cinq matchs à domicile. C’est leur plus longue série depuis décembre 2002. En face, Lille souffle le chaud et le froid. La fatigue de la Ligue Europa se fera-t-elle sentir ? En tous cas, attendez-vous à des centres, puisque les deux équipes sont celles qui centrent le plus en Ligue 1 cette saison.

Les matchs pour ne pas chuter

Lyon – Nantes

L’automne lyonnais n’est pas au beau fixe. Lyon n’a gagné aucun de ses quatre derniers matchs en Ligue 1. En dehors de son homme à tout faire Corentin Tolisso, l’OL n’a toujours pas d’attaquant. Martín Satriano n’a pas encore marqué en Ligue 1 avec Lyon. Pas grave, dirons-nous, puisque l’OL peut compter sur sa défense, la quatrième meilleure du championnat. Côté nantais, l’automne n’augure rien de bon non plus. Nantes ne se créé pas d’occasion, n’a marqué que 12 fois, en 13 matchs, et Luis Castro est menacé. Dans ce match à faire peur, disputé le dimanche soir pour donner un peu plus de dramaturgie à l’événement, Lyon devrait donc surfer sur son magnifique jeudi soir.

Lorient – Nice

La semaine de Nice fait peur : une énorme défaite à Marseille pour l’anniversaire de ses ultras, puis un 17e match sans succès en coupe d’Europe. Franck Haise a proposé de démissionner, pas encore les joueurs, et attention : Nice pourrait égaler une triste série de quatre défaites dans l’élite. Celle-ci date d’octobre 2017. Wesley Sneidjer jouait encore au foot, Dante aussi. Lorient, lui, avance à son rythme.

Paris FC – Auxerre

On termine par un match très indécis, tellement qu’il s’agit de la première rencontre entre ces deux-là Ligue 1. Paris marque mais encaisse des buts, et rentre progressivement dans le rang. Auxerre n’est pas vernis, Auxerre n’a gagné que deux fois cette année, et n’a pas marqué lors de ses cinq derniers matchs. Alors, c’est le moment ?

