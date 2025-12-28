Pogba remporte un trophée, Dembélé aussi

Quand un trophée porte le mot Soccer, c’est mauvais signe.

Paul Pogba à nouveau couronné. Le milieu de terrain français a remporté le… trophée du comeback de l’année 2025. Il a été célébré lors de la soirée des Global Soccers Awards, une remise de prix qui a lieu à Dubaï depuis 2010. Cette soirée a été pensée par Riccardo Silva et Tommaso Bendoni, deux businessmen qui aiment bien « reconnaître l’excellence du football ». Elle laisse les fans voter.

Paul Pogba n’est pas le seul français récompensé : Ousmane Dembélé a reçu le trophée de meilleur joueur de l’année. Luis Campos est lui le meilleur directeur sportif. Et Nasser Al-Khelaïfi est le meilleur président de l’année. Bravo au PSG, qui a obtenu sept récompenses !

CR7 élu meilleur joueur du Moyen-Orient !!

Sinon, histoire d’allonger un peu la soirée, une myriade de trophées a été décernée : Andrés Iniesta a été couronné pour l’ensemble de sa carrière, Vitinha en tant que meilleur milieu de terrain, Cristiano Ronaldo a glané le magnifique trophée de joueur du Moyen-Orient, Lamine Yamal a gagné le prix Maradona, et Novak Djokovic a remporté le prix du sportif de l’année. Enfin, comme tous les ans sauf en 2016, Jorge Mendes a été élu meilleur agent du monde. Le mot de la fin revient à CR7 : « Cette cérémonie est l’une de mes préférées… J’y vois tellement de belles personnes. » Avant de dire qu’il était sûr d’atteindre la barre des 1 000 buts avant la fin de sa carrière, s’il ne se « blesse pas, inshallah » ! Plus que 44.

From the vision of @Cristiano comes a new standard for the world of sport. “Although the world knows me as a footballer, I’ve always seen myself as an athlete.” Driven by this mindset, we are launching the Globe Sports Award, a global recognition dedicated to the icons who… pic.twitter.com/ZDKZFYVV71 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 28, 2025

C’est beau…