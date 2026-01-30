Faut-il mettre fin aux confrontations nationales en barrages de coupe d'Europe ?

Tom Binet

« Pour moi, c’est positif pour le football français. On va avoir deux belles soirées. » Si le discours de Thiago Scuro pouvait difficilement sortir des sentiers battus après le tirage au sort lui offrant une double bataille contre le PSG, le directeur sportif monégasque n’a pas tort. N’en déplaise à tous les tenants de l’idée selon laquelle une confrontation entre deux clubs d’un même pays en Coupe d’Europe n’est qu’une redondance sans saveur. Mais pourquoi les rivalités nationales ne pourraient-elles pas également s’entretenir sur la scène continentale ? Tout le monde se souvient pourtant du choc entre l’OL et les Girondins de Bordeaux, deux équipes alors au sommet de leur art, en 2010. Un duel avait marqué une époque, quelques mois après avoir vu la bande à Laurent Blanc mettre fin à l’hégémonie nationale rhodanienne.

« Qui était là pour se plaindre des quatre Barça-Real en moins de trois semaines ? »

Seize ans plus tard, le rapport de forces est plus déséquilibré, mais c’est bien vite oublier que l’AS Monaco reste sur un succès face au PSG. Le « plus mauvais match de la saison » des Parisiens, dixit Luis Enrique. Sentiment de revanche d’un côté, connaissance de la recette de l’autre : voilà qui promet. Faute de mieux, cette ASM apparaît comme l’un des concurrents les plus réguliers du tout-puissant club de la capitale depuis une décennie. Nul doute que barrer la route des champions d’Europe en titre renforcerait d’office la rivalité entre les deux clubs pour les mois (et les années ?) à venir. Ajoutez à cela la certitude que le portier parisien, quel qu’il soit, a toutes les chances d’y laisser un membre et vous avez déjà hâte d’y être.

Forcément, une confrontation entre deux équipes d’un même pays signifie un énième affrontement entre deux clubs habitués à se croiser. Mais qui était là pour se plaindre des quatre Barça-Real en moins de trois semaines (dont une demi-finale de Ligue des champions) au printemps 2011 ? Personne ! Pas plus qu’il n’y en aura pour critiquer un Arsenal-Liverpool ou autre Inter-Juventus, sous prétexte que ces clubs seraient plus prestigieux. D’autant qu’à ce niveau là, les cadors européens se rencontrent tous les ans ou presque à ce stade de la compétition, même championnat d’origine ou pas. Alors pour ce qui est de l’exotisme, on repassera.