Deux touristes américains choqués par l’ambiance à Geoffroy-Guichard

Welcome to Saint-Étienne. Ethan et Peter, deux étudiants américains, ont décidé de vivre la grande aventure en voyageant en France, avec un détour du côté de… Saint-Étienne. Pas la destination préférée des touristes, mais un moment particulier pour ces arrière-petits-fils de soldats qui avaient débarqué dans l’Hexagone en 1944.

Dans les colonnes du Progrès, ils racontent leur expérience dans le Forez, où ils n’ont pas oublié le plus incontournable : vivre un match à Geoffroy-Guichard. « L’ambiance est extraordinaire, on ne connaît pas ça, témoignent-ils. Chez nous, c’est plus feutré. Que les Verts perdent ou gagnent, les supporters sont toujours là, incroyables ! »

Un air de Super Bowl dans le Chaudron

De l’autre côté de l’Atlantique, le club stéphanois a le droit à une certaine notoriété grâce à Timothée Chalamet, grand fan des Verts qui n’a cessé de défiler sur les plateaux TV avec une tunique de l’ASSE. « On avait entendu parler de votre équipe grâce à lui, mais assister en direct à un match, c’est hallucinant, continuent les deux Américains. On se croyait au Super Bowl ! Mais avec moins de shows et c’est moins politisé. »

Il ne manquait plus que Bad Bunny.

