Laurent Bonadei déjà tourné vers la Coupe du monde 2027

On prend les mêmes et on recommence. Interrogé par l’AFP en amont du début des qualifications pour la Coupe du monde qui se déroulera au Brésil à l’été 2027, Laurent Bonadei a assuré que la « base du groupe » était déjà « établie ».

Le changement, c’est pas maintenant

Alors que les Bleues restent sur une déconvenue à l’Euro 2025 après avoir vu leur parcours stoppé net une nouvelle fois par l’Allemagne en quarts de finale et empoché une médaille de bronze face à la Suède lors de la dernière Ligue des nations, le sélectionneur tricolore ne compte pas opérer un grand chamboulement : « C’est important de garder une certaine continuité, même si on peut voir que ce groupe est élargi avec plusieurs U23. Au gré de leur progression, des performances qu’elles font en club, de leur forme […] on va faire un choix. La base du groupe est établie, et en fonction des aléas, il y a des rotations qui peuvent s’effectuer. »

Cette année sera la première sans compétition majeure pour les Bleues qui devront toutefois sortir premières de leur groupe de qualification pour s’envoler pour le Brésil à l’été 2027, dans une poule qui compte l’Irlande, la Pologne et les Pays-Bas : « C’est un groupe homogène avec deux nations, l’Irlande et la Pologne, en constante progression. Les Pays-Bas restent une grande nation de football. Elles auront une revanche à prendre de l’Euro. C’est un groupe dans lequel on est les favorites, puisqu’on est les mieux classées. On doit assumer ce statut », a reconnu l’ancien adjoint d’Hervé Renard. Les Bleues démarreront donc leur campagne par un déplacement en Irlande le 3 mars prochain, avant de recevoir la Pologne au stade Gaston-Gérard de Dijon quatre jours plus tard.

Toujours sans Wendie Renard.

Les Bleues avec une petite nouvelle et sans deux absentes