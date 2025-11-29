- Ligue des nations
- Petite finale
- Suède-France
Encore un forfait pour l’équipe de France avant la Suède
L’infirmerie affiche déjà complet.
Déjà privée de plusieurs joueuses, l’équipe de France se rendra en Suède sans Naomie Feller ce mardi soir. Victorieuses sur le gong à l’aller, les Bleues y tenteront d’obtenir la troisième place de cette Ligue des nations.
Arrivée touchée à l’épaule lundi, Naomie Feller a été ménagée depuis le début du rassemblement. Toutefois, malgré les soins et précautions d’usage, l’attaquante madrilène devra également déclarer forfait pour le match retour.https://t.co/fMp2RP8j4F— Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) November 29, 2025
Touchée à l’épaule et laissée au repos vendredi soir, Naomie Feller ne fera pas le déplacement et quitte donc le rassemblement. « Malgré les soins et précautions d’usage, l’attaquante madrilène devra également déclarer forfait pour le match retour », a indiqué l’équipe de France sur les réseaux sociaux.
Pas de souci, Griedge Mbock s’occupe aussi de planter les buts.
TB