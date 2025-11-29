S’abonner au mag
Encore un forfait pour l’équipe de France avant la Suède

L’infirmerie affiche déjà complet.

Déjà privée de plusieurs joueuses, l’équipe de France se rendra en Suède sans Naomie Feller ce mardi soir. Victorieuses sur le gong à l’aller, les Bleues y tenteront d’obtenir la troisième place de cette Ligue des nations.

Touchée à l’épaule et laissée au repos vendredi soir, Naomie Feller ne fera pas le déplacement et quitte donc le rassemblement. « Malgré les soins et précautions d’usage, l’attaquante madrilène devra également déclarer forfait pour le match retour », a indiqué l’équipe de France sur les réseaux sociaux.

Pas de souci, Griedge Mbock s’occupe aussi de planter les buts.

