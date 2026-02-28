Même malmené à Leeds, City s’impose et met la pression sur Arsenal

Leeds 0-1 Manchester City

But : Semenyo (45e+2) pour les Citizens

1-0, le résultat des futurs champions ? On ne sait pas encore comment Arsenal pourra, ou non, réussir à se vautrer une nouvelle fois dans le sprint final, mais Manchester City fait tout son possible pour pousser les Gunners à se prendre le pied dans le tapis. En déplacement sur la pelouse d’une formation qui n’avait perdu que deux fois en 2026, et sans Erling Haaland, les hommes de Pep Guardiola ont largement souffert face à Leeds mais assurent l’essentiel, en revenant à deux petits points des Gunners, qui affrontent Chelsea dimanche.

On ne s’est pas ennuyé à Ellan Road pour cette rencontre de la 28e journée de Premier League, avec un match qui est vite parti dans tous les sens et que les locaux ont pris par le meilleur bout. Malheureusement pour eux, leurs nombreuses situations très chaudes n’ont jamais abouti et Gianluigi Donnarumma peut désormais se vanter d’une 14e sortie où son but est resté immaculé cette saison, alors que les regrets seront nombreux pour les Peacocks.

La lumière est venue de Cherki

Peut-on encore être décisif sans but ni passe décisive dans le football moderne ? Rayan Cherki vous dit oui ! Alors que les Skyblues connaissaient leur premier vrai temps fort de la rencontre en fin de première période, c’est l’ancien lyonnais qui a changé le sort de cette partie. Le numéro 10 a parfaitement lancé Rayan Aït-Ouri d’une passe dont il a le secret, avant que le latéral ne centre parfaitement en direction d’Antoine Semenyo, buteur pour la sixième fois en Premier League depuis son arrivée à City cet hiver.

C'EST ENCORE RAYAN CHERKI QUI CHANGE TOUT 🤩 L'ouverture du Français est parfaite pour le centre d'Aït-Nouri et la finition de Semenyo 🍯#LEEMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/Ei6vYFVDv0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 28, 2026

Si dans le second acte, les occasions se sont enchaînées de part et d’autre, le score ne bougera plus et City accroche un succès de la plus haute importance, dans un match qu’il aurait peut-être bien lâché en début de saison. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir, promis que le replay d’un match à un seul but, sera votre meilleure option !