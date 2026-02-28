S’abonner au mag
  • Serie A
  • J27
  • Hellas-Naples (1-2)

Sur le gong, le Napoli s’offre trois points face au Hellas

JF
Réactions
Sur le gong, le Napoli s’offre trois points face au Hellas

  Hellas 1-2 Naples

Buts : Akpa Akpro (65e) pour les locaux // Højlund (2e) et Lukaku (90e+5) pour les visiteurs

Un but au début, un but à la fin, et trois points dans la musette ! Dans la course pour la deuxième place de Serie A, le Napoli ne s’attendait peut-être pas à avoir autant de mal à s’imposer sur la pelouse du Hellas Vérone, bon dernier du championnat (1-2). Finalement, la lumière est venue à la toute dernière seconde et le Vésuve peut exploser.

Le héros Lukaku

Si Rasmus Højlund ouvre le score d’une jolie tête dès la deuxième minute de jeu (0-1), les Partenopei ne réussissent pas par la suite à doubler la mise, laissant le Hellas y croire encore. Un espoir récompensé par l’ancien de Ligue 1 Jean-Daniel Akpa Akpro, buteur sur une reprise de volée déviée à la suite d’un corner, lui qui n’avait plus marqué depuis la saison 2022-2023 sous les couleurs d’Empoli (1-1). Alors qu’on se dirige tranquillement vers un match nul et une bien mauvaise opération pour les visiteurs, voilà que surgit au bout du bout du bout du temps additionnel un certain Romelu Lukaku.

Blessé d’août à janvier, l’avant-centre belge inscrit son premier but de la saison au meilleur des moments (1-2), en reprenant victorieusement un centre venu de la gauche. Un véritable soulagement pour l’ancien Interiste qui n’a pas manqué d’ardemment célébrer sa réalisation, laissant apparaître une musculature toujours intacte.

Avec cette victoire et un total qui se porte désormais à 53 points, Naples revient souffler sur la nuque du Milan (deuxième avec 54 points), qui joue dimanche midi sur le terrain de la Cremonese.

JF

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
127
43

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.