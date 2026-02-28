Sur le gong, le Napoli s’offre trois points face au Hellas

Hellas 1-2 Naples

Buts : Akpa Akpro (65e) pour les locaux // Højlund (2e) et Lukaku (90e+5) pour les visiteurs

Un but au début, un but à la fin, et trois points dans la musette ! Dans la course pour la deuxième place de Serie A, le Napoli ne s’attendait peut-être pas à avoir autant de mal à s’imposer sur la pelouse du Hellas Vérone, bon dernier du championnat (1-2). Finalement, la lumière est venue à la toute dernière seconde et le Vésuve peut exploser.

Le héros Lukaku

Si Rasmus Højlund ouvre le score d’une jolie tête dès la deuxième minute de jeu (0-1), les Partenopei ne réussissent pas par la suite à doubler la mise, laissant le Hellas y croire encore. Un espoir récompensé par l’ancien de Ligue 1 Jean-Daniel Akpa Akpro, buteur sur une reprise de volée déviée à la suite d’un corner, lui qui n’avait plus marqué depuis la saison 2022-2023 sous les couleurs d’Empoli (1-1). Alors qu’on se dirige tranquillement vers un match nul et une bien mauvaise opération pour les visiteurs, voilà que surgit au bout du bout du bout du temps additionnel un certain Romelu Lukaku.

🤯 | Romelu Lukaku sauve Naples dans les derniers instants ! 🔥🇧🇪#VeronaNapoli Le buteur belge inscrit son premier but depuis son retour de blessure. 🎯 pic.twitter.com/XNBqisVzAb — DAZN France (@DAZN_FR) February 28, 2026

Blessé d’août à janvier, l’avant-centre belge inscrit son premier but de la saison au meilleur des moments (1-2), en reprenant victorieusement un centre venu de la gauche. Un véritable soulagement pour l’ancien Interiste qui n’a pas manqué d’ardemment célébrer sa réalisation, laissant apparaître une musculature toujours intacte.

Avec cette victoire et un total qui se porte désormais à 53 points, Naples revient souffler sur la nuque du Milan (deuxième avec 54 points), qui joue dimanche midi sur le terrain de la Cremonese.