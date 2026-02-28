S’abonner au mag
En Iran pendant les bombardements, un international haïtien raconte ses galères

UL
Si Donald Trump pouvait voir ses stories. Ce samedi, Israël et les États-Unis ont annoncé avoir mené des opérations militaires conjointes en Iran. Le pays vit sous les bombardements. Alors que plus de 60 personnes sont décédées, comme le rapporte Le Monde, d’autres ont du partir. C’est le cas de Duckens Nazon.

L’attaquant international haïtien, formé à Lorient, joue actuellement à Téhéran chez le leader, Esteghlal, un des clubs les plus populaires du pays. Sur SnapChat, il raconte ses mésaventures. La première démarre à l’aéroport, point de départ de son voyage vers la France : « pour l’instant ne m’envoyez pas de messages. […] JE SAIS ce qu’il se passe merci. Force à nous. » Le gouvernement iranien plaide pour une désescalade des tensions.

Pour son trajet, l’ancien joueur de Quevilly Rouen doit prendre une voiture, qui n’est visiblement pas à son goût. « Tema il m’a sorti quoi », plaisante-t-il en montrant la caisse, avant de conclure : «Je préfère affronter ce qu’il va se passer ici que de faire 8 heures de route dans ça… Je sais même pas si je vais arriver en vie à la frontière ! » L’ancien caennais Enzo Crivelli joue également en Iran.

Que le foot reprenne ses droits.

