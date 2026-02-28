En Iran pendant les bombardements, un international haïtien raconte ses galères

Si Donald Trump pouvait voir ses stories. Ce samedi, Israël et les États-Unis ont annoncé avoir mené des opérations militaires conjointes en Iran. Le pays vit sous les bombardements. Alors que plus de 60 personnes sont décédées, comme le rapporte Le Monde, d’autres ont du partir. C’est le cas de Duckens Nazon.

L’attaquant international haïtien, formé à Lorient, joue actuellement à Téhéran chez le leader, Esteghlal, un des clubs les plus populaires du pays. Sur SnapChat, il raconte ses mésaventures. La première démarre à l’aéroport, point de départ de son voyage vers la France : « pour l’instant ne m’envoyez pas de messages. […] JE SAIS ce qu’il se passe merci. Force à nous. » Le gouvernement iranien plaide pour une désescalade des tensions.

Pour son trajet, l’ancien joueur de Quevilly Rouen doit prendre une voiture, qui n’est visiblement pas à son goût. « Tema il m’a sorti quoi », plaisante-t-il en montrant la caisse, avant de conclure : «Je préfère affronter ce qu’il va se passer ici que de faire 8 heures de route dans ça… Je sais même pas si je vais arriver en vie à la frontière ! » L’ancien caennais Enzo Crivelli joue également en Iran.

Guerre en Iran 🇮🇷 : Le meilleur joueur haïtien Duckens Nazon 🇭🇹décrit les difficultés rencontrées pour quitter le pays avec ses coéquipiers. Duckens 🇭🇹 : "WAllah je préfère affronter ce qu'il va se passer ici que de faire 8 heures de route dans ça... Je sais même pas si je vais… pic.twitter.com/MQX4qHOghk — Bendjino Simon ⚽️ (@bendjinosimonn) February 28, 2026

Que le foot reprenne ses droits.

Clarence Seedorf débarque en Iran pour un nouveau challenge