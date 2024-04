Un gardien iranien suspendu pour avoir enlacé une supportrice

Un câlin qui ne passe pas.

Le gardien international iranien Hossein Hosseini s’est attiré les foudres de la Fédération iranienne après un incident pour le moins étonnant lors d’un match de championnat. Au terme de la rencontre entre l’Aluminium Arak et l’Esteghlal de Téhéran, le 12 avril dernier, une supportrice du club de la capitale est entrée sur le terrain sans le hijab pour aller à la rencontre des joueurs. Alors que des membres de la sécurité commençaient à entourer la jeune femme, Hosseini s’est approché d’elle et l’a très brièvement enlacée. À la suite de cela, une altercation a éclaté entre le portier et des représentants des forces de l’ordre.

Selon les informations du quotidien Khabar Varzeshi, la Fédération iranienne a condamné le joueur pour « mauvais comportement envers les agents de sécurité du match ». Ses actions ont été jugées « non professionnelles et en dehors des obligations légales d’un joueur ». Hosseini écope pour ces faits d’une amende de 300 millions de tomans (un peu plus de 4000 euros), ainsi que d’une suspension d’un match. Selon Iran International, le joueur n’aurait toutefois pas violé le règlement lors de l’incident, si ce n’est les règles islamiques elles-mêmes. Il est en effet interdit dans la République islamique de toucher ou de montrer toute forme d’intimité avec un membre du sexe opposé ne faisant pas partie du cercle familial.

پس از این که سیدحسین حسینی، کاپیتان استقلال، یک جیمی‌جامپ زن را در پایان بازی آلومینیوم-استقلال در آغوش گرفت، یکی از پلیس‌های حاضر در ورزشگاه اراک به او حمله کرد که این حرکت او با حمایت سایر نیروهای پلیس و تلاش اعضای تیم استقلال برای جدا کردن او از دروازه‌بان تیم‌شان همراه شد.… pic.twitter.com/OwaXmHr9vL — ایران اینترنشنال ورزشی (@iranintlsport) April 12, 2024

En Iran, la présence des femmes au stade est un sujet sensible depuis de nombreuses années. En janvier 2022, elles avaient été autorisées à assister à un match international pour la première fois depuis trois ans, en sachant qu’elles avaient pu brièvement y retourner en 2019 après près de 40 ans d’interdiction.