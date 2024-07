Un renfort défensif pour Lens

Sarr en force.

Le RC Lens renforce sa défense avec l’arrivée de Malang Sarr pour les deux prochaines saisons, avec une année en option. Libéré de son contrat avec Chelsea, le défenseur de 25 ans, passé par Nice, Porto, et Monaco, pourra apporter son expérience à l’effectif artésien. Celui qui portera le numéro 20 a rejoint officiellement, ce vendredi, les Sang et Or après avoir passé sa visite médicale en début de semaine. Un transfert qui n’a rien coûté au Racing. Sarr, solide défenseur central, compte déjà 115 matchs de Ligue 1 à son actif et compte bien se relancer sous les couleurs lensoises après une saison blanche à Chelsea.

Malang dans la poche.

