Le Benfica Lisbonne gifle Porto et reprend la tête

Porto 1-4 Benfica Lisbonne

Buts : Samu Aghehowa (81e) pour Porto // Pavlidis (1ère, 43e et 69e) et Otamendi (90e+4) pour le Benfica Lisbonne

Boom, douze points d’avance alors que l’écart pouvait se rétrécir à six !

À l’occasion de la 28e journée de championnat du Portugal, le Benfica Lisbonne a accentué son leadership en tête du classement grâce à une victoire maîtrisée sur Porto : le Sporting Portugal a désormais trois unités de retard (avec un match supplémentaire à disputer) alors que le perdant du soir, dernier membre du podium, est désormais très loin dans le rétroviseur. La faute à Vangélis Pavlídis, auteur d’un doublé en première période : servi par Kerem Aktürkoglu, l’attaquant a d’abord ouvert le score dès la première minute de jeu avant de récidiver juste avant la pause suite à un corner et à un crochet monstrueux.

Quel triplé du terrible Pavlidis…

Et encore, le tableau d’affichage aurait pu être plus sévère pour les locaux : le passeur décisif et le buteur ont tous les deux tapé les poteaux de Diogo Costa, tandis que le gardien a sorti une grosse parade sur une tête signée Florentino Luis. Finalement, le héros du soir s’est offert un fabuleux triplé en reprenant de la tête un délicieux centre d’Angel Di Maria au cœur du second acte. Tout de même aidés par une possession de balle largement en leur faveur, les Dragons ont au moins réussi à sauver l’honneur via Samu Aghehowa en renard (l’Espagnol s’étant déjà montré dangereux auparavant, avec un un coup de casque non cadré).

Quelqu’un pour parler du mercato des visiteurs, qui ont même enfoncé le clou par Nicolas Otamendi dans le temps additionnel ?

