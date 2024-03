Humilié à Porto, Benfica laisse le champ libre au Sporting

« Manita », c’est espagnol ou portugais ?

Il n’y a pas eu match ce dimanche entre le Porto et Benfica puisque les hommes de Sérgio Conceição ont maîtrisé leur sujet de bout en bout pour faire chuter les Lisboètes (5-0). En tenant le ballon dès le coup d’envoi, les hôtes se sont procurés les meilleures occasions et ont fait plier Anatoliï Troubine par l’intermédiaire de Wenderson Galeno à la 20e minute, d’une volée à la suite d’un corner, puis à la 44e, cette fois à bout portant après avoir démontré sa capacité à résister aux duels.

Dans le deuxième acte, le FC Porto n’avait pas l’intention de relâcher sa proie. Déjà double-buteur, Galeno s’est ensuite mué en passeur pour Wendell, dont la frappe du gauche est déviée, mais termine sa course au fond des filets. Après l’expulsion de Nicolás Otamendi, les espaces sont encore plus immenses dans la défense lisboète dans lesquels s’engouffrent Pepê. L’ailier brésilien y va de son but et de sa passe décisive pour Danny Namaso. Ce large succès à domicile permet à Porto, troisième, de revenir à six points de son adversaire du soir. Les Benfiquistes sont évidemment les grands perdants du week-end puisque le Sporting, qui a gagné ce dimanche contre Farense (3-2), prend la tête du championnat avec un match en moins.

Après tout, ce n’est pas nouveau que les dragons sont bien meilleurs que les aigles, non ?