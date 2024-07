Lautaro Martínez offre la Copa América à l’Argentine

Argentine 1-0 Colombie

But : Martínez (112e) pour l’Albiceleste

Dans un match engagé mais pas toujours emballant, l’Argentine s’est offert cette nuit une seizième Copa América (record absolu) en venant à bout de la Colombie (1-0), au terme d’une prolongation où Lautaro Martínez aura libéré les siens. Un succès qui aura mis du temps à se dessiner, dans un match qui a connu de gros incidents en amont et commencé bien en retard et où les joueurs de Néstor Lorenzo ont crânement joué leur carte. Car l’Argentine est revenue de loin, dans une rencontre d’abord dominée par la Colombie, bien plus tranchante et un ton au-dessus physiquement (sept tirs à trois, 53% de possession de balle à la pause).

Des Cafeteros à l’énergie

Les 45 premières minutes ont bien vu Julián Álvarez tenter sa chance dès la première minute, ou Lionel Messi frapper dans l’une de ses positions favorites, avant d’être contré par… Julián Álvarez (20e), mais ce que l’on retiendra, c’est l’intensité mise par la Tricolor, qui s’est procuré les meilleures occasions et a parfois étouffé son adversaire. Grâce à Luis Díaz, percutant (5e), à Jhon Córdoba (7e), passé à un poteau de battre Emiliano Martínez, mais surtout à James Rodríguez, distributeur et source de danger permanente, bien aidé par l’activité de Johan Mojica et de Santiago Arias. Si Jefferson Lerma et Richard Ríos se sont aussi essayés de loin, c’est finalement tout le collectif colombien qui a brillé dans le premier acte.

47.8 – Ante Colombia, Argentina 🇦🇷 se fue al entretiempo con menor porcentaje de posesión que su rival (47.8%) por primera vez desde las semifinales del Mundial de Qatar 2022 ante Croacia (38.5%). Disputa. pic.twitter.com/3oKjBmAM5t — OptaJavier (@OptaJavier) July 15, 2024

Mais le tournant de ce match est peut-être intervenu peu après la demi-heure de jeu, lorsqu’après un bon relais, Messi a vu sa cheville droite tourner, pas aidée par l’intervention musclée de Santiago Arias (36e). Touché, il a repris le cours du jeu, sans vraiment lever les doutes sur son état de santé, alors que la Colombie pouvait regretter de ne pas rentrer aux vestiaires en ayant concrétisé sa très bonne prestation jusqu’ici.

Messi claque, Messi craque

Dès la reprise, et après un trop long show de mi-temps réalisé par Shakira, on s’est d’ailleurs dit que les Cafeteros ne comptaient pas lever le pied, notamment quand Arias (48e) puis Davinson Sánchez (54e) sont passés près d’ouvrir le score. Mais petit à petit, l’Argentine a repris le cours de son match, par Ángel Di María d’abord, mis en échec par Camilo Vargas (58e). Sauf que dans tout ça, lancé à la poursuite de Luis Díaz, Lionel Messi tombe tout seul. Le constat est sans appel, le capitaine argentin doit sortir, vraisemblablement touché à la jambe droite (64e).

🇦🇷⚽️🇨🇴 Lionel Messi en pleurs lors de sa sortie en finale de la Copa América Suivez le match en direct > https://t.co/mK0Cb23Chi#ARGCOL pic.twitter.com/mFnsSPoeDA — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 15, 2024

En larmes et en pleine détresse, l’ancien Parisien a bien cru voir son remplaçant Nicolas González marquer le but de la victoire, mais l’attaquant de la Fiorentina a vu son but refusé pour un hors-jeu de Nicolás Tagliafico (74e). La rencontre, devenue plus musclée, perd en qualité de jeu, et les deux équipes commencent à se demander si la prolongation ou les tirs au but ne seraient pas un si mauvais choix. Les changements, pourtant offensifs, de la Colombie n’ont pas l’effet escompté, et c’est une nouvelle image de Lionel Messi blessé et en pleurs que l’on retiendra de cette seconde période.

Scaloni touche le gros Lautaro

Alors qu’on pense qu’il ne va plus rien se passer, les deux équipes, pourtant à bout de souffle, s’engagent dans une attaque-défense rythmée, qui voit González buter sur Vargas (95e) et Di María laisser parcourir un frisson dans la surface colombienne. De l’autre côté du terrain, Lisandro Martínez sauve les siens devant Miguel Borja (109e), juste avant que ce pile ou face ne retombe côté argentin. Si González, malgré son envie, a beaucoup pêché dans la finition, Lautaro Martínez non. Entré en jeu en compagnie de Giovani Lo Celso et Leandro Paredes, le capitaine de l’Inter Milan ne s’est pas trompé au moment de conclure parfaitement devant Vargas (son cinquième but de la compétition, meilleur total).

THE MOMENT WE’VE ALL BEEN WAITING FOR ✨👏 LEO MESSI AND ARGENTINA LIFT THE COPA AMÉRICA TROPHY 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/AX3N8z2D5v — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2024

Bien servi par Lo Celso, lui-même décalé par Paredes, aussi présent à la récupération, le si souvent décrié Toro finit en beauté et fait basculer son destin (1-0, 112e). Scaloni a eu tout bon, l’Argentine tient son trophée et ne tremble pas pour conclure l’affaire. Même un Messi blessé n’aura pas suffi pour arrêter la marche victorieuse de la Scaloneta. Pour l’Argentine, c’est la consécration de toute une génération et d’un groupe qui se suit depuis le début du cycle récent, qui peut désormais fêter la retraite internationale d’Ángel Di María, tout autant que ses Lionel, Messi et Scaloni, aux fortunes diverses ce soir, qui se consacrent comme un duo particulièrement victorieux pour l’Albiceleste, avec un quatrième trophée en trois ans. En Colombie, le titre de 2001 attend toujours son successeur, mais l’équipe aperçue aux États-Unis a sans doute semé quelque chose de prometteur.

Argentine (4-4-2) : E. Martínez- Tagliafico, Li. Martínez, Romero, Montiel (Molina, 71e) – Mac Allister (Paredes, 97e), Fernández (Lo Celso, 97e), R. de Paul, Di María – Álvarez (La. Martínez, 97e), Messi (González, 65e). Entraîneur : Lionel Scaloni.

Colombie (4-3-3) : Vargas – Mojica, Cuesta, Sánchez, S. Arias – J. Arias (Carrascal, 106e), Lerma (Uribe, 106e), Ríos (Castaño, 89e) – Díaz (Borja, 106e), Córdoba (Borré, 89e), Rodríguez (Quintero, 91e). Entraîneur : Néstor Lorenzo.

