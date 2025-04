Le secret de Georginio Rutter pour se détendre ? Passer du temps avec ses chevaux

Allez, en selle.

Pour oublier le rectangle vert, les footballeurs voyagent, jouent aux jeux vidéo, sortent en boîte… Mais d’autres s’occupent dans des prés paumés du sud de l’Angleterre. En l’occurrence, c’est ce que fait l’international espoir français Georginio Rutter qui, dès qu’il en a la possibilité, prend sa voiture et s’en va kiffer avec ses chevaux dans une écurie du Sussex en Angleterre.

« J’aime trop ça, c’est un truc de fou, je ne peux même pas l’expliquer. À Leeds, j’allais parfois voir mes chevaux avant l’entraînement, vers sept ou huit heures du matin », confie le Français dans un entretien accordé au magazine de L’Équipe. Formé au Stade rennais, le milieu offensif de 22 ans a fait ses valises pour Hoffenheim en 2021, avant de rejoindre Leeds en 2023, puis Brighton à l’été 2024, devenant au passage le plus gros achat de l’histoire des Seagulls pour environ 47 millions d’euros.

Une dizaine d’achats à son actif

Sa passion pour les équidés remonte à son enfance bretonne et continue d’être assouvie en Grande-Bretagne. « Quand je suis passé de Hoffenheim à l’Angleterre, en janvier 2023, tout a changé. Il y avait des écuries et des chevaux partout ! Petit, je m’étais dit que j’en achèterais un, un jour. C’était vraiment le bon endroit pour le faire. » Pour l’heure, il totalise une dizaine d’achats, dont un qu’il s’est procuré d’une manière insolite. « Il y a un cheval qui me tire la langue (dans une écurie) ! Ça nous fait beaucoup rire, on se marre en le regardant, explique-t-il, avant de poursuivre. Quelques jours plus tard, on m’appelle pour me signaler qu’un client souhaite se séparer de trois chevaux et que je peux passer les voir. Je débarque et l’un des trois, c’est celui qui m’avait tiré la langue la première fois. Et là, je vois quoi ? Que sa mère est bretonne et qu’elle est née… le même jour que moi (un 20 avril). Dans ma tête, je bascule : “C’est bon, c’est lui !” Je n’ai même pas besoin d’en savoir plus. Voilà, c’était parti… » Une belle façon de s’évader du quotidien pour celui qui est actuellement blessé au pied jusqu’à la fin de saison, laissant ses coéquipiers tenter de grappiller une qualification en Coupe d’Europe.

Après les poules de Marek Hamšík, les chevaux de Georginio Rutter.

