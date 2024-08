Georginio Rutter retrouve la Premier League

La cour des grands.

Comme annoncé il y a cinq jours, Georginio Rutter s’est engagé avec Brighton jusqu’en juin 2029 en provenance de Leeds, club de deuxième division anglaise. Les Seagulls ont levé la clause libératoire de 47 millions d’euros de l’international espoir pour s’attacher ses services. À 22 ans, le Français formé à Rennes va donc retrouver la Premier League, qu’il avait brièvement découverte en 2023 lors de son arrivée à Leeds, avant que le club ne soit relégué quelque mois plus tard.

We are delighted to confirm the signing of Georginio Rutter from Leeds United! 🤝

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 19, 2024