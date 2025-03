Manchester City perd encore des points face à Brighton

La saison de merde de Pep Guardiola se poursuit.

Manchester City a concédé un match nul à domicile face à Brighton ce samedi (2-2), signant là un 15e match sans victoire en Premier League en 29 rencontres. Les Skyblues perdent encore de précieux points dans la course à la Ligue des champions, puisque Chelsea, quatrième avec une unité de plus (49 points), pourrait prendre encore un peu plus d’avance en cas de victoire à Arsenal ce dimanche. Les Seagulls, en grande forme ces dernières semaines, voient leur série de six victoires consécutives prendre fin et pointent à la septième place de Premier League avec 47 unités au compteur.

Le malheureux Khusanov

L’homme de la première période s’appelle Omar Marmoush. L’Égyptien est décisif sur les deux buts de Manchester City, obtenant un penalty – transformé par Erling Haaland (1-0, 11e), qui bat au passage un nouveau record – après un tacle en retard d’Adam Webster, avant d’envoyer une ogive imparable depuis l’extérieur de la surface (2-1, 39e). Entre-temps, Brighton était revenu au score grâce à un superbe coup franc de Pervis Estupiñán (1-1, 21e), qui trouvait les filets à l’aide du poteau et face à un Stefan Ortega cloué au sol.

OH MARMOUSH LA FRAPPE ÉNORME 🤩 L’Égyptien, trouvé par Gündoğan, n’hésite pas et envoie une frappe LIM-PIDE pour redonner l’avantage à City ⚡️#MCIBHA | #PremierLeague pic.twitter.com/0sn5qjwA4R — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 15, 2025

Contrairement à la semaine dernière, les buts sont au rendez-vous côté mancunien, mais la défense est quant à elle une nouvelle fois friable. Après avoir déjà concédé plusieurs occasions chaudes en première période, l’équipe de Pep Guardiola encaisse un but contre son camp d’Abdukodir Khusanov sur corner à la suite d’une action confuse (2-2, 48e). Si Manchester City manque de peu de reprendre l’avantage, avec une reprise de la tête de Nico González sur le poteau, c’est bien Brighton qui se procure le plus d’opportunités franches en seconde période. Tout seul dans la surface, Yankuba Minteh ne parvient pas à toucher le ballon après un centre parfait de Diego Gómez, tandis que Carlos Baleba ne trouve pas le cadre sur un autre bon service de João Pedro à la 83e minute.

O’Brien décisif sur le fil

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Nottingham Forest a conforté sa troisième place en signant une victoire riche en buts du côté d’Ipswich Town (2-4), encore davantage menacé par la relégation après la victoire de son concurrent Wolverhampton du côté de Southampton (1-2). Enfin, Everton a arraché le nul sur le fil à domicile face à West Ham (1-1). L’ancien Lyonnais Jake O’Brien a sauvé les meubles au début du temps additionnel en reprenant de la tête un centre de Gana Gueye (90e+1).

Manchester City 2-2 Brighton

Buts : Haaland (11e, SP) et Marmoush (39e) pour les Skyblues // Estupiñán (21e) et Khusanov (48e, CSC) pour les Seagulls

Everton 1-1 West Ham

Buts : O’Brien (90e+1) pour les Toffees // Souček (67e) pour les Hammers

Southampton 1-2 Wolverhampton

Buts : Onuachu (75e) pour les Saints // Larsen (19eet 47e) pour les Wolves

Ipswich Town 2-4 Nottingham Forest

Buts : Cajuste (82e) et Hirst (90e+3) pour les Tractor Boys // Milenković (35e), Elanga (37e et 41e) et Silva (87e) pour les Reds

Brighton renverse un Manchester City toujours malade