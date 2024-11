Brighton renverse un Manchester City toujours malade

Brighton 2-1 Manchester City

Buts : Pedro (78e) et O’Riley (83e) pour les Seagulls // Haaland (23e) pour les Citizens

Les premiers soins attendront.

Et de quatre. Renversé dans le dernier quart d’heure, Manchester City a concédé sa quatrième défaite consécutive sur la pelouse de Brighton (2-1). Erling Haaland ouvre pourtant la marque d’un but peu académique avec l’aide de la barre au moment de tacler le ballon dans le but, au duel avec Jean-Paul Van Hecke (0-1, 23e). Dominateurs, les Citizens se heurtent ensuite à un très bon Bart Verbruggen, auteur de plusieurs parades pour notamment priver le cyborg du doublé.

ET DE 75 POUR HAALAND EN PL ! ⚽ En deux temps, le Norvégien permet à Manchester City de prendre l'avantage face à Brighton 💥#BHAMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/VpngbvIlHj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 9, 2024

City retombe dans ses travers

Oui mais voilà, ce Manchester City est malade et la seconde période le démontre une nouvelle fois. Tout à coup, les champions en titre perdent pied et se retrouvent ballotés dans tous les sens par des Seagulls sûrs d’eux. Et récompensés par João Pedro, buteur en force à bout portant après un improbable cafouillage dans la défense (1-1, 78e). Le Brésilien se mue ensuite en passeur pour envoyer Matthew O’Riley punir Ederson en face à face et faire chavirer de bonheur l’Amex Stadium (2-1, 83e). Guardiola peut faire la moue : son équipe pourrait voir Liverpool prendre cinq points d’avance ce samedi soir.

Quelqu’un connaît un médecin dans les environs de Manchester ?