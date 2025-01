Arteta tente la musicothérapie pendant ses entraînements

Prêt a faire danser l’adversaire.

Tout sourire, Mikel Arteta s’est présenté ce mardi à l’entraînement d’Arsenal, sous le regard des médias et au son d’une playlist Samba, selon le Standard. Parmi les morceaux, un certain Mas Que Nada de Sergio Mendes, rendu mythique par la pub Nike de 1998 où les stars brésiliennes s’amusaient dans un aéroport.

<iframe loading="lazy" title="Sergio Mendes & Brasil '66 - Mas Que Nada (1966)" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/4Zu0iDvCjgk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Une tradition depuis plusieurs années

Interrogé sur cette ambiance musicale, le coach espagnol a répondu sans problème : « C’est quelque chose que nous faisons depuis de nombreuses années maintenant, et cela fait partie de l’entraînement. Nous utilisons la musique comme un élément supplémentaire dans nos sessions pour générer de l’énergie et modifier certains objectifs que nous avons pour l’entraînement. Et je pense que les joueurs apprécient cela. »

Pour ceux qui se demandent si cette playlist était imposée, Arteta a donné des précisions : « Selon les jours, certains joueurs choisissent certaines chansons – la première, les deux premières ou la dernière chanson – comme dans le vestiaire, finalement. » Après avoir laissé filer deux points face à Aston Villa ce week-end, Arsenal cherche à remettre de la bonne humeur dans le groupe avant un match crucial de Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb.

Arteta sous BBL ?

