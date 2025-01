Nicolas Pallois : « Une saison à Nice, ça ne vaut pas une saison à Nantes ! »

Le Petit Nicolas joue le maintien, tome 25.

Nicolas Pallois a 37 ans, est au FC Nantes depuis 2017, y a joué plus de 200 matchs, a joué quatre fois le maintien lors des cinq dernières saisons, mais n’en a pas marre du tout. Avant le match du FCN dimanche à Saint-Étienne, il a plaisanté sur son âge en conférence de presse, répondant à une question sur la longévité de Dante à Nice. « Après, Dante n’a pas toujours joué à Nice et il n’a pas fait des saisons un peu compliquées au FC Nantes, a-t-il argumenté à Presse-Océan. Une saison à Nice, ça ne vaut pas une saison à Nantes ! Dante, il a joué au Bayern : quand on défend trois fois dans le match, c’est plus facile que quand on doit arrêter dix occasions au FC Nantes. À Montpellier, un système avait été mis en place pour Hilton. »

« Je suis en pleine forme »

Le défenseur d’Elbeuf a commenté ses performances : « Tous les journalistes dans ma carrière m’ont dit que j’étais lent et que je courais peu, ou pas trop. Mais j’ai toujours couru. Dans l’équipe, si vous regardez, même au niveau de la vitesse, je suis dans les premiers. Après, sur les premiers mètres, il faut me lancer. » Avant de conclure : « Moi, tant que je suis bien physiquement, je continue. J’ai les jambes, la tête est là. Je suis en pleine forme, je prends du plaisir. »

Sans cesse obligé d’accueillir son short replié, son caleçon, lui, en a un peu marre.

