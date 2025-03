129 associations de supporters s’allient face à la menace de dissolutions

L’union face à la dissolution.

C’est dans les tuyaux depuis de nombreux jours, le ministère de l’Intérieur menace l’existence de plusieurs groupes de supporters. Dans le viseur notamment, les Magic Fans et Green Angels à Saint-Étienne et la Brigade Loire à Nantes. En réaction, l’Association nationale des supporters, soutenue par une centaine de groupes de l’Hexagone, a publié un communiqué dans la soirée de mercredi.

« Vous n’attaquez pas trois associations. Vous les attaquez toutes »

« Les groupes de supporters français souhaitent exprimer leur soutien indéfectible aux Magic Fans et Green Angels de Saint-Étienne, ainsi qu’à la Brigade Loire de Nantes, tous trois menacés de dissolution par le ministère de l’Intérieur. Nous sommes profondément préoccupés par la prochaine mise en œuvre de ces mesures, qui non seulement mettent en péril des collectifs engagés dans le dialogue, mais qui menacent aussi l’essence même du supportérisme en France », peut-on lire au début du communiqué signé par 129 associations de supporters.

Notre passion ne se dissout pas. Communiqué historique de 128 associations de supporters de toute nature et de tout club contre les dangereux projets de dissolutions des Magic Fans, Green Angels et Brigade Loire. Vous n'attaquez pas trois associations. Vous les attaquez toutes. pic.twitter.com/NS8qORlZYK — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) March 19, 2025

Dans la même lignée que Romain Gaudin, porte-parole du groupe nantais, l’ANS avance que dissoudre ne pourrait que provoquer davantage de problèmes : « Comme l’histoire l’a montré, des mesures similaires ont souvent aggravé la situation en laissant place à des individus isolés, radicalisés, politisés, anonymisés, et bien plus difficiles à encadrer. » La déclaration est ponctuée par « notre passion ne se dissout pas », et « vous (le ministère) n’attaquez pas trois associations. Vous les attaquez toutes ».

À noter l’absence des groupes de supporters lyonnais et marseillais (excepté les Fanatics) qui, comme d’autres signataires de ce communiqué, ne font pas partie de l’ANS.

