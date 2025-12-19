Le dernier héros ivoirien est officiellement forfait pour la CAN

Le héros au repos

C’est désormais officiel : touché à la cuisse lors de son dernier match avec le FC Utrecht, Sébastien Haller, principal artisan du sacre de la Côte d’Ivoire à la CAN 2023, est forfait. La Fédération ivoirienne de football a annoncé ce vendredi l’indisponibilité de l’attaquant, blessé le 14 décembre, un coup dur pour les Éléphants qui devront défendre leur titre sans leur héros de la précédente édition.

🚨 COMMUNIQUÉ | 🏆 CAN MAROC 2025 Sébastien HALLER est forfait pour la CAN 2025 suite à une blessure contractée le 14 décembre avec le FC Utrecht. Il est remplacé par Evann GUESSAND (Aston Villa), initialement sur la liste des réservistes. La FIF souhaite un prompt… pic.twitter.com/5FQz3aoqWB — Côte d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@FIFCI_tweet) December 19, 2025

Pour pallier cette absence, le sélectionneur a fait appel à Evann Guessand, attaquant d’Aston Villa et ancien Niçois, initialement réserviste. International ivoirien à 15 reprises (2 buts), Guessand remplace un Haller décisif lors de la dernière CAN, buteur notamment en demi-finales contre la RDC (1-0) puis en finale face au Nigeria (2-1). La Côte d’Ivoire devra également composer sans plusieurs cadres de l’édition précédente. Simon Adingra, Nicolas Pépé et Wilfried Singo figurent eux aussi parmi les absents de marque pour cette compétition prévue au Maroc.

Ça tremble pour le back to back…

