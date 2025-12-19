S’abonner au mag
  • International
  • Côte d’Ivoire

Le dernier héros ivoirien est officiellement forfait pour la CAN

SF
Le dernier héros ivoirien est officiellement forfait pour la CAN

Le héros au repos

C’est désormais officiel : touché à la cuisse lors de son dernier match avec le FC Utrecht, Sébastien Haller, principal artisan du sacre de la Côte d’Ivoire à la CAN 2023, est forfait. La Fédération ivoirienne de football a annoncé ce vendredi l’indisponibilité de l’attaquant, blessé le 14 décembre, un coup dur pour les Éléphants qui devront défendre leur titre sans leur héros de la précédente édition.

Pour pallier cette absence, le sélectionneur a fait appel à Evann Guessand, attaquant d’Aston Villa et ancien Niçois, initialement réserviste. International ivoirien à 15 reprises (2 buts), Guessand remplace un Haller décisif lors de la dernière CAN, buteur notamment en demi-finales contre la RDC (1-0) puis en finale face au Nigeria (2-1). La Côte d’Ivoire devra également composer sans plusieurs cadres de l’édition précédente. Simon Adingra, Nicolas Pépé et Wilfried Singo figurent eux aussi parmi les absents de marque pour cette compétition prévue au Maroc.

Ça tremble pour le back to back…

Les supporters sénégalais et ivoiriens privés de Coupe du monde ?

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Chevalier ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
100
62

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!