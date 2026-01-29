Le vibrant hommage rendu devant le stade PAOK aux sept supporters décédés sur la route de Lyon

Des images très émouvantes. Ils devaient être 2 800 supporters présents dans les travées du Groupama Stadium pour affronter l’OL en C3, ils sont finalement plusieurs milliers à se recueillir devant leur stade. Ce jeudi soir, les supporters du PAOK se sont massés devant le Toumba Stadium pour rendre hommage aux sept fans décédés mardi dans un accident de voiture en Roumanie, alors qu’ils prenaient la route pour rejoindre Lyon.

A final farewell to the seven PAOK fans who died in a car accident in Romania. The bodies were brought in front of the PAOK stadium, where a large number of fans gathered and paid their last respects. 🖤🤍💔 pic.twitter.com/DZaxv4QBsQ — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) January 29, 2026

Conduits devant l’enceinte de Thessalonique, les sept corbillards ont reçu un dernier hommage, qui témoigne de toute l’importance du football et des gens qui l’entoure en Grèce. En entonnant les chants du clubs, ces supporters ont ensuite respecté la tradition de ce qui fait leur réputation, à savoir un énorme craquage de fumigènes. De quoi imaginer ce qu’aurait pu être la belle fête grecque dans les travées lyonnaises.

En route vers Lyon, sept supporters du PAOK décèdent dans un accident