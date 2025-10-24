S’abonner au mag
Pas d’erreur d’arbitrage lors de Lille-PAOK selon l’UEFA

Le texto n’a pas suffi.

Selon L’Équipe, la direction de l’arbitrage de l’UEFA estime que Nikola Dabanovic, le sifflet monténégrin de Lille–PAOK (3-4), n’a pas commis d’erreur en n’accordant pas le penalty pourtant évident sur Matías Fernández-Pardo (39e). Oui, celui où Jonjoe Kenny a décidé de redécorer le maillot du Lillois en crop-top.

Les deux décisions étaient possibles selon l’UEFA

Appelé par le VAR, M. Dabanovic était pourtant allé zieuter les images avant de ressortir la tête de l’écran pour dire :  « Non. » Et de maintenir sa décision, sous les yeux d’un stade Pierre-Mauroy en fusion et d’un président Olivier Létang déjà en train de sortir sa meilleure prose pour Aleksander Čeferin.

Pas de faute donc, selon l’UEFA, qui juge que « les deux décisions étaient possibles ». Traduction : tout est subjectif et tout est sujet à interprétation. L’arbitre ne sera pas sanctionné, contrairement au président Létang, récemment puni d’un match de suspension ferme pour ses saillies contre l’arbitrage français et qui pourrait être à nouveau épinglé par la commission de discipline de l’instance européenne.

Un petit conseil contre l’Etoile rouge de Belgrade dans quinze jours : ne pas encaisser trois buts en première période.

Une violente bagarre a éclaté entre supporters du LOSC et du PAOK avant le match

