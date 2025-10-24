Jean Bouin peut-il devenir « le Bollaert de Paris » ?

Fan de Roger Federer… et du Paris FC.

Thomas Sotto vit sa meilleure vie depuis que le PFC joue en Ligue 1. Le journaliste de RTL, ancien présentateur de Télématin, a partagé son enthousiasme avec Le Parisien alors que le promu occupe la onzième place du championnat après huit journées. « Avant, on me chambrait, maintenant, on me demande des places, sourit-il. Je me suis souvent battu mais j’ai quand même réussi à passer un sujet sur les 50 ans du club dans le JT de 20 heures ou sur Vincent Demarconnay à Télématin. »

« J’ai connu des soirées d’hiver à Charléty, sous Girard ou Laurey, qui donnaient une définition précise du mot ennui. Mais j’aime d’abord les histoires humaines, explique Thomas Sotto, qui a transmis sa passion à ses enfants. Le Paris FC a toujours eu ce côté accessible, abordable avec une grande proximité avec les joueurs. C’est ce qui m’a toujours plu ici. Et depuis l’arrivée de Stéphane Gilli, on ne s’emmerde plus. » Le journaliste, qui qualifiait Charléty de « pire stade du monde » dans nos colonnes, estime que Jean Bouin est « le stade idéal pour un club qui a une âme populaire au sens noble du terme comme le Paris FC ». Il espère même « que Jean-Bouin devienne le Bollaert de Paris en termes d’ambiance et sur un côté familial ».

Pour ça, il faudrait déjà installer des baraques à frites.

