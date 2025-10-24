Pour Edin Terzić, Jadon Sancho pourrait gagner le Ballon d’or dans le futur

Jurisprudence Dembélé.

Dans le Telegraph, Edin Terzić a été interrogé sur les meilleurs joueurs ayant évolué sous ses ordres, notamment Erling Haaland, Jude Bellingham et Jadon Sancho. « Tous ces joueurs peuvent gagner le Ballon d’or à l’avenir, assure-t-il. Même Jadon. Du point de vue du talent, si vous parlez de Jadon, alors peut-être qu’il y a cinq ans, vous auriez parlé d’Ousmane Dembélé de la même manière. Je parle du talent et du potentiel. »

Trois petits matchs chez les Villans

« La différence (entre les trois joueurs sur la possibilité de gagner le Ballon d’or), c’est qu’Erling atteindra ce niveau s’il reste affamé ; Jadon n’atteindra ce niveau que s’il continue à sourire ; et Jude doit faire les deux », a imagé le coach allemand.

Après trois grosses saisons à Dortmund, où il a inscrit 50 buts et 64 passes décisives, l’international anglais s’est perdu à Manchester United, avant de tenter de rebondir, d’abord à Dortmund (2023-2024), puis à Chelsea (2024-2025), et enfin à Aston Villa cet été, où il a disputé seulement trois matchs pour le moment.

Encore un qui va finir numéro 9.

