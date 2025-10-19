Manchester United crucifie Liverpool

Mal en point, Liverpool a chuté sur sa pelouse face à Manchester United pour la première fois depuis près de dix ans (1-2). Méconnaissable, le champion en titre, quatrième, laisse Arsenal s'envoler en tête de la Premier League.

Liverpool 1-2 Manchester United

Buts : Gakpo (79ᵉ) pour Liverpool // Mbeumo (2ᵉ) & Maguire (84ᵉ) pour MU

La plus grande rivalité de l’histoire de la Premier League nous a offert un nouvel épisode épique, ce dimanche après-midi à Anfield. Baladé et maladroit pendant la quasi-totalité de la partie, Liverpool est tombé face à Manchester United (1-2). Avec cette quatrième défaite consécutive (toutes compétitions confondues), les hommes d’Arne Slot s’enlisent et voient Arsenal prendre quatre longueurs d’avance.

Le triplé de Gakpo

Le 217ᵉ derby du nord de l’Angleterre commence fort puisque Bryan Mbeumo, lancé en profondeur par une belle passe de l’extérieur signée Amad Diallo, vient jeter une immense clim’ à Anfield dès les premières secondes, trompant Giorgi Mamardashvili sur la première frappe de la partie (0-1, 2ᵉ). Le but le plus rapide des Mancuniens à Anfield. Liverpool tente de réagir par l’intermédiaire de Cody Gakpo après une remontée de balle rapide, mais la frappe enroulée de l’international néerlandais vient s’écraser sur le poteau de Senne Lammens (20ᵉ). Le rythme de la rencontre s’accélère nettement : Bruno Fernandes, idéalement servi dans la surface adverse, trouve ensuite le poteau de Mamardashvili (23ᵉ). Ça ne s’arrête pas là puisque Gakpo, toujours aussi intenable, déboule côté gauche avant de voir son centre contré par un tacle adverse… pour encore taper le montant (32ᵉ).

🥶 MBEUMO REFROIDIT ANFIELD D’ENTRÉE ! 🇨🇲 Le Camerounais vient ouvrir le score face aux Reds sur un excellent service d’Amad Diallo !#LIVMUN en direct sur CANAL+ 🖥️ pic.twitter.com/1Suunkhd9m — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 19, 2025

L’ascenseur émotionnel

Après la pause, Liverpool repart à l’attaque, mais rien ne change : le maudit Gakpo, alerté par Mohamed Salah, trouve évidemment le poteau. L’entrée d’Hugo Ekitike à l’heure de jeu amène une nouvelle énergie aux Reds, à l’image de sa tentative non-cadrée à la 64ᵉ minute. Toutefois, la maladresse est toujours là et Salah, tout sauf étincelant, dévisse totalement sa frappe (65ᵉ). Heureusement pour les hommes de Slot, le vent tourne et Gakpo, trouvé par un centre Federico Chiesa, libère les siens en égalisant (1-1, 79ᵉ). L’espoir est de courte durée : dans la foulée, Fernandes centre en première intention et Harry Maguire calme l’euphorie d’Anfield en plaçant un coup de casque (1-2, 84ᵉ). Pétrifié, le champion en titre n’arrivera jamais à arracher le point du nul et subit une quatrième défaite d’affilée. De son côté, Manchester United, qui n’avait remporté aucun de ses dix derniers matchs à Anfield – en comptant une confrontation en Ligue Europa, en mars 2016 –, enchaîne une deuxième victoire en championnat et remonte à la… neuvième place au classement.

Liverpool (4-2-3-1) : Mamardashvili – Bradley (Wirtz, 62ᵉ), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – A. Mac Allister (Ekitike, 61ᵉ), Gravenberch (Jones, 61ᵉ) – M. Salah (Frimpong, 86e), Szoboszlai, Gakpo – Isak (Chiesa, 72ᵉ). Entraîneur : Arne Slot.

Manchester United (3-4-2-1) : Lammens – De Ligt, Maguire, Shaw (Yoro, 85ᵉ) – A. Diallo (Dorgu, 59ᵉ), Casemiro (Ugarte, 58ᵉ), B. Fernandes (Mainoo, 85ᵉ), Dalot – Mbeumo (Sesko, 61ᵉ), Cunha – Mount. Entraîneur : Rúben Amorim.

