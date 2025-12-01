Des joueurs bientôt disponibles en figurines Playmobil

Haaaaaaarry Kaaaaaaane, en avant les histoires !

Noël approche et la Bundesliga vient donner des idées de cadeaux aux fans de football allemand. Playmobil, la marque allemande emblématique de figurines, devient licencié officiel de la Deutsche Fußball Liga. Malheureusement, il faudra attendre Noël 2026 pour retrouver vos joueurs préférés sous le sapin.

La collection « Votre monde. Votre stade » sortira au début de la saison 2026-2027 de Bundesliga. Playmobil présentera pour la première fois les 18 clubs du championnat sous forme de figurines. Au total, 198 personnages sous licence officielle, soit onze joueurs par équipe.

Certaines figurines disponibles dès le mois de mars

Pour les plus impatients et les collectionneurs aguerris de goodies liés au football, Playmobil proposera un avant-goût dès mars 2026 avec une sélection exclusive. Cette première sortie comprendra « les joueurs préférés des fans de certains clubs », tels que Harry Kane, Mario Götze, Angelo Stiller, Julian Brandt, Luka Vušković et Saïd El Mala. Un choix pour le moins surprenant, mêlant expérience et jeunesse.

« La Bundesliga, en particulier, jouit d’un attrait extrêmement fort en Allemagne. Pour Playmobil, entrer dans le monde du football est un élément important de notre développement stratégique : cette étape renforce notre pertinence, nous rapproche de nouveaux groupes cibles et fait entrer la marque dans un environnement qui passionne des millions de personnes. », a déclaré Bahri Kurter, membre du conseil d’administration de Playmobil.

On veut la même chose avec nos héros de la Ligue 1.

