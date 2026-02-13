S’abonner au mag
Manuel Neuer ne voulait pas être gardien

Manuel Neuer ne voulait pas être gardien

Atterri par hasard dans les cages ? Comme Manuel Neuer l’a confié dans une interview accordée à France Football, devenir gardien de but n’était pas son idée au départ.

Interrogé sur les anecdotes racontées par son entraîneur de jeunes à Schalke 04, Siggi Hüneborn, sur son goût pour le jeu offensif, le joueur de 39 ans s’explique : « Je ne l’ai pas choisi, ce poste de gardien. C’est l’entraîneur qui m’a mis dans le but. »

À Schalke, personne ne voulait aller dans les cages

Selon Neuer, personne ne voulait garde le but quand il était arrivé dans l’équipe de jeunes de Schalke : « On jouait sur des terrains en dur, en stabilisé, parfois même sur des sortes de parkings. Plonger faisait mal et personne n’avait envie de ça. »

Avant son passage aux Knappen, il jouait toujours comme joueur de champ avec ses amis, un style qui se reflète encore aujourd’hui dans sa capacité à jouer avec le ballon dans les pieds.

« Mon coach me freinait parce que mon côté footballeur de rue me poussait à vouloir toucher le ballon. » Une technique et une aisance balle au pied qu’il a encore démontrées récemment lors de l’échauffement avant le match du Bayern contre Augsbourg.

Qu’on le mette dans le champ au moins une fois avant la fin de sa carrière.

Michael Olise est passé tout proche d’une belle boulette

