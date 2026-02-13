Manuel Neuer ne voulait pas être gardien

Atterri par hasard dans les cages ? Comme Manuel Neuer l’a confié dans une interview accordée à France Football, devenir gardien de but n’était pas son idée au départ.

Interrogé sur les anecdotes racontées par son entraîneur de jeunes à Schalke 04, Siggi Hüneborn, sur son goût pour le jeu offensif, le joueur de 39 ans s’explique : « Je ne l’ai pas choisi, ce poste de gardien. C’est l’entraîneur qui m’a mis dans le but. »

À Schalke, personne ne voulait aller dans les cages

Selon Neuer, personne ne voulait garde le but quand il était arrivé dans l’équipe de jeunes de Schalke : « On jouait sur des terrains en dur, en stabilisé, parfois même sur des sortes de parkings. Plonger faisait mal et personne n’avait envie de ça. »

Avant son passage aux Knappen, il jouait toujours comme joueur de champ avec ses amis, un style qui se reflète encore aujourd’hui dans sa capacité à jouer avec le ballon dans les pieds.

« Mon coach me freinait parce que mon côté footballeur de rue me poussait à vouloir toucher le ballon. » Une technique et une aisance balle au pied qu’il a encore démontrées récemment lors de l’échauffement avant le match du Bayern contre Augsbourg.

Qu’on le mette dans le champ au moins une fois avant la fin de sa carrière.

