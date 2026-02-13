Arsenal pris à son propre jeu par Brentford sur les phases arrêtées

Le titre, ce n’est pas encore gagné. Orphelin de William Saliba et de Kai Havertz, blessés, Arsenal s’est fait surprendre en se contentant du nul à Brentford. Noni Madueke avait pourtant fait le plus dur en marquant le 0-1 pour les Gunners. Mais dix minutes plus tard, Brentford, via Keane Lewis-Potter, a égalisé. Vu la physionomie du match, Arsenal peut s’estimer heureux d’avoir réussi à choper un point.

Les Gunners se sont surtout retrouvés face à une équipe de Brentford utilisant les mêmes armes qu’eux : les phases arrêtées. Enfin, presque. Si les Rouge et Blanc peuvent être cyniques sur corner, Brentford est un expert des touches. Leur maître en la matière s’appelle Michael Kayode. L’Italien aurait en effet pu faire carrière au javelot.

Les défis d’Arteta

Lors d’une touche haute sur le terrain, ses coéquipiers se placent dans la surface comme sur un corner et ennuient le gardien. « Cette situation chaotique est très difficile à défendre », exprime Arteta, se rendant compte que d’autres équipes peuvent, elles aussi, user d’innovations pour créer le danger.

Kayode ➡️ van den Berg ➡️ Lewis-Potter ➡️ Goal Our leveller against Arsenal 🫡 pic.twitter.com/OoYZz9mRql — Brentford FC (@BrentfordFC) February 13, 2026

L’entraîneur d’Arsenal loue d’autant plus Brentford et sa forteresse du Gtech Community Stadium, où les Bees n’ont perdu qu’à deux reprises cette saison : « Tu veux gagner ici ? Tu vas devoir défendre la surface de réparation avec ta vie. »

Avec ce match nul, les Skyblues se rapprochent des Gunners. Quatre petits points les séparent aujourd’hui et les deux équipes s’affronteront à l’Etihad Stadium le 18 avril prochain. À voir si les hommes d’Arteta réussiront à garder leur avance d’ici là, Arsenal n’ayant gagné que deux fois sur leurs cinq derniers matchs en Premier League.

Choke ou pas choke ?

Freiné à Brentford, Arsenal voit City revenir à 4 points