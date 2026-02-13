Le sélectionneur de l’Irlande du Nord va cumuler les mandats

Satané cumul des mandats. Sélectionneur de l’Irlande du Nord depuis 2022, Michael O’Neill s’apprête à s’asseoir sur les bancs de Championship en parallèle.

Comme l’a confirmé la Fédération irlandaise de football ce vendredi, le technicien de 56 ans pourra prendre les rênes de Blackburn Rovers. Le club est actuellement 22e de la deuxième division anglaise, au bord de la zone rouge. O’Neill assurera ainsi le déplacement des Rovers à Londres ce samedi, pour une rencontre contre Queens Park Rangers.

Double opération pour O’Neill

Un sacré programme, puisqu’outre la bataille pour le maintien, Michael O’Neill tentera d’emmener l’Irlande du Nord au Mondial 2026 : la Green and White Army défiera l’Italie, le 26 mars à Bergame, avant une éventuelle finale contre le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine cinq jours plus tard.

À noter d’ailleurs que le sélectionneur nord-irlandais est un habitué de la chose : en 2019, alors que l’Irlande du Nord s’apprêtait à disputer les barrages de l’Euro 2020, O’Neill avait signé à Stoke City.

La pandémie de Covid-19 décalant l’échéance, le technicien avait finalement quitté son poste de sélectionneur en 2020, avant que l’Irlande du Nord ne joue (et perde) ses barrages. O’Neill a fait son retour sur le banc nord-irlandais deux ans plus tard, une fois terminée son aventure à Stoke.

Des semaines bien remplies en perspective.

Les pubs britanniques ouverts jusqu’à 2 heures du matin pendant la Coupe du monde