L’Allemagne s’impose grâce à Woltemade, l’Ukraine met la pression sur les Bleus

L’Allemagne s’impose grâce à Woltemade, l’Ukraine met la pression sur les Bleus

L’Allemagne s’est imposée en Irlande du Nord ce lundi grâce à un Nick Woltemade en mode sauveur (0-1). Le jeune attaquant a trouvé le chemin des filets pour la première fois avec la Mannschaft, à la 31e minute de jeu, offrant à son équipe une victoire précieuse. Doublement précieuse, même : d’abord parce que l’Irlande du Nord n’avait plus connu la défaite à domicile depuis près de deux ans, et ensuite parce que l’Allemagne conserve la tête du groupe A avec 9 points, à égalité avec la Slovaquie, qui a fait le travail face au Luxembourg.

Dans les autres rencontres de la soirée, l’Ukraine a pris les trois points à domicile (enfin, à Cracovie plutôt, puisque la sélection ne peut pas jouer ses matchs chez elle) face à l’Azerbaïdjan (2-1), grâce à des buts d’Oleksiy Gutsulyak et de l’ancien Marseillais Ruslán Malinovskiy. Les hommes de Serhiy Rebrov, deuxièmes du groupe D où figure la France, restent en course pour la première place, puisqu’ils ne comptent que trois points de retard sur les Bleus.

À noter également la défaite surprise de la Suède à domicile face au Kosovo (0-1). Les Suédois sont désormais hors course et derniers du groupe B avec un point, derrière la Suisse (10 pts), le Kosovo (7 pts) et la Slovénie (3 pts).

  Slovaquie 2-0 Luxembourg

Buts : Obert (55e) et Schranz (72e) pour les Slovaques

  Irlande du Nord 0-1 Allemagne

But : Woltemade (31e) pour les Allemands

  Ukraine 2-1 Azerbaïdjan

Buts : Gutsuliak (31e) et Malinovskiy (64e) pour les Ukrainiens // Mykolenko (CSC, 45e) pour les Azéris

  Slovénie 0-0 Suisse

  Suède 0-1 Kosovo

But : Asslani (32e) pour les Kosovars

  Macédoine du Nord 1-1 Kazakhstan

Buts : Bardhi (74e) pour les Macédoniens // Karaman (54e) pour les Kazakhs

Les Bleus seront qualifiés pour la Coupe du monde si...

