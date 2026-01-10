Tottenham s'enfonce encore et prend la porte en Cup

Tottenham 1-2 Aston Villa

Buts : Odobert (54e) pour les Spurs // Buendía (22e) & McGinn (45e+4) pour les Villans

Tottenham est toujours autant dans la mouise. Déjà dans de sales draps en championnat, avec une décevante 14e place, les Spurs ont été éliminés dès le troisième tour de la FA Cup ce samedi face à Aston Villa (1-2). Cette défaite met Thomas Frank encore un peu plus sous pression, alors que l’équipe londonienne n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues.

Au Hotspur Stadium, les hommes d’Unai Emery ont rapidement imposé leur supériorité, ouvrant le score grâce à une frappe en lucarne d’Emiliano Buendía (0-1, 22e), puis doublant la mise juste avant la pause par l’inévitable Morgan Rogers (0-2, 45e+4). Sifflés à la mi-temps, les Spurs ont repris des couleurs et réduit le score grâce à un tir croisé de Wilson Odobert (1-2, 54e). Malgré une domination nette durant le second acte, Tottenham n’a jamais réussi à tromper la vigilance de Marco Bizot.

Back in it 💪 Wilson Odobert fires into the bottom corner for @SpursOfficial to reduce the deficit. 📺 Watch live on @BBCMOTD and @footballontnt pic.twitter.com/u4bHI9PmZ1 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2026

Le coup de sifflet final a été marqué par une altercation bien moche entre Rogers et João Palhinha. Plus tôt dans le match, Richarlison avait dû quitter la pelouse après seulement 30 minutes de jeu, en raison d’une blessure.

Être fan des Spurs, c’est plus sympa au basket qu’au foot.

