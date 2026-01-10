S’abonner au mag
  • FA Cup
  • 3e tour
  • Tottenham-Aston Villa (1-2)

Tottenham s'enfonce encore et prend la porte en Cup

FL
Tottenham s'enfonce encore et prend la porte en Cup

Tottenham 1-2 Aston Villa

Buts : Odobert (54e) pour les Spurs // Buendía (22e) & McGinn (45e+4) pour les Villans

Tottenham est toujours autant dans la mouise. Déjà dans de sales draps en championnat, avec une décevante 14e place, les Spurs ont été éliminés dès le troisième tour de la FA Cup ce samedi face à Aston Villa (1-2). Cette défaite met Thomas Frank encore un peu plus sous pression, alors que l’équipe londonienne n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues.

Au Hotspur Stadium, les hommes d’Unai Emery ont rapidement imposé leur supériorité, ouvrant le score grâce à une frappe en lucarne d’Emiliano Buendía (0-1, 22e), puis doublant la mise juste avant la pause par l’inévitable Morgan Rogers (0-2, 45e+4). Sifflés à la mi-temps, les Spurs ont repris des couleurs et réduit le score grâce à un tir croisé de Wilson Odobert (1-2, 54e). Malgré une domination nette durant le second acte, Tottenham n’a jamais réussi à tromper la vigilance de Marco Bizot.

Le coup de sifflet final a été marqué par une altercation bien moche entre Rogers et João Palhinha. Plus tôt dans le match, Richarlison avait dû quitter la pelouse après seulement 30 minutes de jeu, en raison d’une blessure.

Être fan des Spurs, c’est plus sympa au basket qu’au foot.

Aston Villa renverse Tottenham

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

32
Revivez Égypte - Côte d'Ivoire (3-2)
Revivez Égypte - Côte d'Ivoire (3-2)

Revivez Égypte - Côte d'Ivoire (3-2)

Revivez Égypte - Côte d'Ivoire (3-2)
02
Revivez Algérie-Nigeria (0-2)
Revivez Algérie-Nigeria (0-2)

Revivez Algérie-Nigeria (0-2)

Revivez Algérie-Nigeria (0-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!