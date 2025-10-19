Aston Villa renverse Tottenham

Tottenham 1-2 Aston Villa

Buts : Bentancur (5ᵉ) pour les Spurs // Rogers (37ᵉ) & Buendía (77ᵉ) pour les Villans

Un beau petit hold up.

Avant de retrouver Monaco en Ligue des champions mercredi, Tottenham s’est fait surprendre par Aston Villa, ce dimanche après-midi (1-2). Fin de série pour les Spurs qui restaient sur sept matchs sans défaite (toutes compétitions confondues) tandis qu’Aston Villa signe un cinquième succès consécutif (en Premier League et Ligue Europa) et remonte à la dixième place au classement.

Face à des Villans revigorés après un début de saison catastrophique, les Spurs, privés à la dernière minute de Cristian Romero, n’ont pourtant pas perdu de temps pour prendre les commandes de la partie. À la suite d’un corner mal repoussé, Mohammed Kudus, trouvé côté gauche, délivre un magnifique centre en direction de João Palhinha. Ce dernier remet astucieusement à Rodrigo Bentancur, qui n’a plus qu’à conclure du plat du pied (1-0, 5ᵉ). Après ces débuts rêvés, les hommes de Thomas Franck vont progressivement s’éteindre. Juste avant la mi-temps, Morgan Rodgers profite de cette apathie pour surprendre Emiliano Martínez d’une belle frappe flottante (1-1, 37ᵉ).

Lucas Digne décisif

Revenus des vestiaires avec des meilleures intentions, les Spurs se sont cassé les dents sur ce même Dibu (57ᵉ). Contre le cours du jeu, ce sont finalement les hommes d’Unai Emery qui vont prendre les devants : après une passe en retrait de Lucas Digne, l’entrant Emiliano Buendía percute dans l’axe avant d’enrouler parfaitement pour tromper Guglielmo Vicario (1-2, 77ᵉ). La première apparition de Randal Kolo Muani en Premier League ne change rien, notamment à cause de son tir raté dans la surface adverse (90ᵉ+2).

Ça aurait pu mieux démarrer.