Tottenham corrige Aston Villa et relance la course à la Ligue des champions

Aston Villa 0-4 Tottenham

Buts : Maddison (50e), Johnson (53e), Son (90e+1) et Werner (90e+4)

Trois minutes.

C’est ce qu’il a fallu à Tottenham pour prendre le meilleur sur Aston Villa ce dimanche, dans le cadre de la 28e journée de Premier League : peu après la mi-temps, James Maddison a ainsi ouvert le score de près sur un centre de Pape Matar Sarr juste avant que Brennan Johnson ne fasse le break en profitant d’une perte de balle d’Ezri Konsa. Ces deux buts ont permis aux visiteurs de repartir avec une victoire importante puisque cette dernière relance complètement la course à la quatrième place toujours occupée par les locaux, les Spurs revenant à deux points de leur adversaire du jour et ayant un match supplémentaire à disputer.

Pourtant, les Villans se sont montrés solides dans le premier acte durant lequel aucun tir cadré n’a été recensé. Mais au retour des vestiaires, la bande d’Unai Emery a manqué de concentration et s’est rapidement fait avoir. Pour ne rien arranger, John McGinn a été expulsé pour un rouge direct sanctionnant un horrible tacle sur Destiny Udogie. Un scénario pas franchement idéal quand on a deux réalisations de retard, surtout que les Londoniens ont monopolisé la balle près de 70% du temps. Dans le temps additionnel, Timo Werner et Son Heung-min ont même enfoncé le clou.

Deux passes décisives et un tremblement de filet, pour le Sud-coréen !