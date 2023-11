Pronostic Tottenham Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham se relance contre Aston Villa ?

Tottenham a connu un départ canon en Premier League grâce à son nouveau coach Ange Postecoglou, puisqu’elle lutte actuellement pour le titre. Seulement, après 10 premières journées sans la moindre défaite (8 victoires, 2 nuls), les Spurs ont connu deux revers de suite avant la trêve, d’abord contre Chelsea à la suite d’une longue infériorité numérique (1-4), avant de s’incliner dans les derniers instants du match à Wolverhampton (2-1). Le club londonien va devoir une nouvelle fois faire sans son meneur de jeu Maddison, qui faisait un très bon début de saison dans sa nouvelle équipe. Le défenseur cadre Romero est toujours suspendu, contrairement au latéral gauche Udogie qui va faire son retour. Buteur contre les Wolves, la recrue estivale Johnson devrait être à nouveau avoir sa chance ce week-end aux côtés de son capitaine Heung-min Son, particulièrement en vue cette saison (8 buts en PL).

Aston Villa tourne bien sous les ordres d’Unai Emery, engagée en C4 après sa belle 7e place la saison dernière. C’est encore mieux parti lors de cet exercice, puisque les Villans sont 5es et n’ont qu’un point de retard sur leur adversaire du jour. Les hommes d’Emery affichent deux visages en championnat, eux qui ont gagné leurs 6 matchs à domicile, notamment un juste avant la trêve contre Fulham (3-1). Mais ce n’est pas la même histoire à l’extérieur, puisqu’ils n’ont récolté que 7 points en 6 journées, à l’image de cette défaite récente sur la pelouse de Nottingham Forest (2-0). Pour cette rencontre, Villa devra une nouvelle fois se priver de son capitaine et taulier de la défense Mings, mais également des ailiers titulaires Ramsey et Buendia, tous les 3 blessés. Des incertitudes planent encore sur la présence du défenseur Diego Carlos (ex-Nantes). Les hommes forts de la 2e meilleure attaque de PL cette saison seront bien présents, à commencer par le buteur Ollie Watkins (6 buts et 5 passes en PL), souvent associé au français Moussa Diaby (3 buts et 3 passes en PL). Tottenham possède également un gros potentiel offensif, et le match pourrait donc être riche en buts. Mais avantage aux Spurs qui jouent à domicile et qui voudront se relancer après les deux déconvenues connues avant la trêve. Avec probablement un gros match de son homme en forme, Son.

