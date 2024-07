Deux heures après, l'Argentine finalement battue par le Maroc...

Non, ce n’était encore terminé !

Arrêtée à 2-2 dans une énorme confusion à laquelle personne n’a rien compris, la rencontre opposant l’Argentine au Maroc et comptant pour la première partie du groupe B aux Jeux olympiques a finalement repris… et sur le score de 2-1 en faveur des Lions de l’Atlas, le dernier but de l’Albiceleste signé Cristian Medina de la tête dans le temps additionnel (interminable, au passage) ayant finalement été annulé pour hors-jeu !

Por decisión del VAR, queda anulado el segundo gol argentino y se reanuda el partido. https://t.co/EGOfp8DxkV — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 24, 2024

Des supporters marocains s’étant introduits sur la pelouse et des pétards ayant été entendus, l’arbitre avait décidé d’interrompre le match avant le coup de sifflet final. Mais deux heures après ces événements, les deux équipes sont revenues sur le terrain pour disputer les dernières secondes. Avec, au bout, une victoire mémorable pour la bande d’Achraf Hakimi. Grâce à l’intervention du VAR, donc, dans un duel qui restera dans les annales de la compétition.

Sheh !

