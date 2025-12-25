Walid Regragui répond aux critiques après les débuts timides du Maroc

Ayez confiance.

La pression est immense sur la sélection marocaine, qui fait partie des grandes favorites de la CAN, organisée à domicile. Alors que les Lions de l’Atlas débutent le tournoi par une première période poussive face aux Comores, les doutes sont nombreux malgré la victoire. « On a des problèmes face au bloc bas, on n’est pas parfaits. Mais on est sur 19 victoires consécutives. Donc les solutions, on en a trouvé, a tenu à rappeler Walid Regragui à la veille du deuxième des siens match face au Mali. Après pour la perfection, la progression que nous demande le public marocain, il faudrait que le match soit réglé à la mi-temps. Mais ça ne sera presque jamais le cas, parce qu’aujourd’hui, les équipes de très haut niveau savent s’adapter. »

« Ça va être la CAN la plus difficile à gagner »

Le tacticien marocain a également insisté sur le niveau extrêmement relevé du tournoi, convoité par de nombreux prétendants ambitieux. « Ça va être la CAN la plus difficile à gagner, le vainqueur aura plus de mérite que les années précédentes, a-t-il même prédit. Toutes les grosses équipes ont gagné, certaines avec un peu plus de panache, mais aucune n’a gagné 4 ou 5-0. Les matchs sont difficiles pour tout le monde. » Les demi-finalistes de la dernière Coupe du monde savent toutefois qu’en plus du résultat, la manière sera une nouvelle fois scrutée de (très) près face aux aigles maliens.

L’heure de prendre leur envol une bonne fois pour toutes ?

