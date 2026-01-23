Ces recrues qui pourraient égayer le mercato du PSG

Alors que les recrues estivales Zabarnyi et Chevalier ne donnent pas toute satisfaction et que 2026 commence avec quelques accrocs, le PSG doit se souvenir que l’arrivée de Kvara l’hiver dernier avait apporté un vent de fraîcheur sur la capitale. Voici cinq idées à glisser dans le bloc-notes de Luis Campos.

→ Julián Álvarez

Vingt et un tirs cadrés, quatre buts, voici le bilan famélique du PSG lors de ses trois derniers matchs. Un manque d’efficacité surprenant, que ne reconnaît pas Luis Enrique, préférant se cacher derrière l’idée que « le football est un sport de merde ». Mais il faut accepter cette réalité. Ousmane Dembélé ne réitérera pas l’ensemble de ses exploits de la saison dernière, Gonçalo Ramos n’aura jamais sa chance et Khvicha Kvaratskhelia ne se débrouillera pas éternellement seul. Pour accompagner le Géorgien, le bon plan serait donc de dégoter un hybride. En renard des surfaces ou en chien de la casse, Julián Álvarez et son sens du but exceptionnel paraissent taillés pour le PSG. L’Atlético serait d’ailleurs vendeur en cas de grosse offre, et seul le FC Barcelone fait office de prétendant. Mais le Barça n’a pas d’argent, Paris, si.

→ Malo Gusto

Il est rapide, technique et français : Malo Gusto, ou le compromis idéal. Latéral droit qui dépanne à gauche quand l’esprit collectif le demande, l’ancien Lyonnais permettrait à Luis Enrique d’être un peu plus serein au moment de coucher un nom le long de la ligne de touche. Ces derniers temps, Enrique doit en effet composer avec des couloirs ouverts aux quatre vents, entre les pépins physiques d’Achraf Hakimi à droite, et le niveau poussif de Lucas Hernandez à gauche (quand ce ne sont pas des scandales extrasportifs qui le rattrapent). De quoi permettre à Chelsea de faire un peu de place dans son vestiaire, remettre Warren Zaïre-Emery à sa place et prouver, encore une fois, que le meilleur pourvoyeur de talents à Paris, c’est l’OL.

→ Dro Fernandez

Combien de joueurs que l’on désigne par une seule syllabe pouvez-vous citer ? Peut-être bientôt un, avec Pedro Fernández Sarmiento, gamin de 18 ans, érigé en futur de la Masia et du PSG. Jouant avec le diminutif « Dro », le milieu offensif a entamé son cursus professionnel cette saison au Barça, et pourrait très prochainement le poursuivre à Paris. Inconnu, le jeune Hispano-Philippin pourrait donc l’être en débarquant dans la capitale, où Enrique l’attendrait déjà. Quand l’émir avait signé un petit hibou de Pescara en 2012, on s’était moqué. Puis on a compris.

→ Jérémy Jacquet

« Il y a » est le 28e single de Vanessa Paradis, sorti en 2009. Mais Illya est aussi le prénom d’un défenseur parisien coûtant près d’un but par match à son équipe. En galère, Zabarnyi devrait très vite laisser sa place à un joueur que tout le monde connaît en Ligue 1 : Jérémy Jacquet. Bon relanceur et pas fébrile, contrairement à l’Ukrainien, Jacquet pourrait stabiliser l’arrière-garde parisienne (du moins l’arrière-garde de rechange), s’ouvrir les portes de l’équipe de France, et rappeler, en fait, que c’est bien le Stade rennais le vrai pourvoyeur de talents à Paris ! Non mais…

→ Gianluigi Donnarumma

En recrutant Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain pensait avoir enfin résolu son problème de gardien. Mais Chevalier est devenu le problème. Pas vraiment convaincant, le Français galère à se faire une place dans le cœur des supporters parisiens. Ça tombe bien, il y a un petit gardien et avec une certaine expérience qui a déjà réussi à retourner ce genre de situation. Où le trouver ? Là où vous l’avez posé la dernière fois !

