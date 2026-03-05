Leonardo Jardim trouve un nouveau banc prestigieux au Brésil

Jardim d’hiver. Quelques jours après le licenciement de Filipe Luís, Flamengo a annoncé, ce mercredi, l’arrivée de Leonardo Jardim au poste d’entraîneur. Le technicien portugais, champion de France en 2017 avec l’AS Monaco, est lié à O Mengão jusqu’en décembre 2027.

Une deuxième expérience au Brésil après Cruzeiro

Après ses passages en Principauté (2014-2018 puis 2019) et deux années d’inactivité, Leonardo Jardim s’était envolé pour le Moyen-Orient, où il a dirigé quatre clubs différents en cinq ans.

#Bem-vindo ao Flamengo, Leonardo Jardim. O treinador assinou contrato nesta quarta-feira (4), com vínculo até dezembro de 2027, e já comandou a atividade no CT George Helal. Chega acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias. 🎙️ Apresentação à imprensa:… pic.twitter.com/u5zBs8usGy — Flamengo (@Flamengo) March 4, 2026

En février 2025, l’entraîneur de 51 ans avait pris la direction de Cruzeiro, au Brésil, dans le but de ramener le club au premier plan du football auriverde. Malgré une troisième place en championnat et une demi-finale de Coupe du Brésil, le Portugais a décidé de mettre fin à son aventure avec le club de Belo Horizonte, en décembre dernier, considérant que l’absence de titres constitue un échec.

Leonardo Jardim aura la lourde tâche de maintenir Flamengo au sommet du football sud-américain. Les Cariocas ont remporté quatre trophées lors de l’exercice 2025, dont le championnat national et la Copa Libertadores.

