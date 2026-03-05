S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Leonardo Jardim trouve un nouveau banc prestigieux au Brésil

CT
3 Réactions
Leonardo Jardim trouve un nouveau banc prestigieux au Brésil

Jardim d’hiver. Quelques jours après le licenciement de Filipe Luís, Flamengo a annoncé, ce mercredi, l’arrivée de Leonardo Jardim au poste d’entraîneur. Le technicien portugais, champion de France en 2017 avec l’AS Monaco, est lié à O Mengão jusqu’en décembre 2027.

Une deuxième expérience au Brésil après Cruzeiro

Après ses passages en Principauté (2014-2018 puis 2019) et deux années d’inactivité, Leonardo Jardim s’était envolé pour le Moyen-Orient, où il a dirigé quatre clubs différents en cinq ans.

En février 2025, l’entraîneur de 51 ans avait pris la direction de Cruzeiro, au Brésil, dans le but de ramener le club au premier plan du football auriverde. Malgré une troisième place en championnat et une demi-finale de Coupe du Brésil, le Portugais a décidé de mettre fin à son aventure avec le club de Belo Horizonte, en décembre dernier, considérant que l’absence de titres constitue un échec.

Leonardo Jardim aura la lourde tâche de maintenir Flamengo au sommet du football sud-américain. Les Cariocas ont remporté quatre trophées lors de l’exercice 2025, dont le championnat national et la Copa Libertadores.

Ramenez-lui Radamel Falcao.

Flamengo vire son entraîneur après une victoire 8-0

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Les tops et les flops de PSG-Flamengo
  • Coupe intercontinentale
  • Finale
  • PSG-Flamengo (1-1, 2-1 TAB)
Les tops et les flops de PSG-Flamengo

Les tops et les flops de PSG-Flamengo

Les tops et les flops de PSG-Flamengo
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.